Irã diz que EUA cruzaram 'linha vermelha muito grande' e marca reunião com Putin Chanceler do país persa declarou desconhecer tamanho dos danos às instalações nucleares atacadas ontem à noite pelos americanos Internacional|Do R7 22/06/2025 - 07h27 (Atualizado em 22/06/2025 - 08h14 )

Após ataque dos EUA a bases nucleares na véspera, Irã disparou mísseis contra Israel neste domingo (22) Violeta Santos Moura/Reuters – 22.06.2025

O ministro das relações exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou neste domingo (22) que os Estados Unidos “violaram o Direito internacional” ao atacar bases de enriquecimento de urânio para a produção de bombas nucleares no país persa.

Em Istambul, na Turquia, o chanceler disse a jornalistas que os americanos “cruzaram uma linha vermelha” com os disparos autorizados da véspera pelo presidente americano, Donald Trump, a instalações em Fordow, Natanz e Isfahan.

“Os Estados Unidos mostraram que eles não têm nenhum respeito à Carta das Nações Unidas. Eles não têm respeito ao direito internacional. Os Estados Unidos cruzaram uma linha vermelha muito grande ao atacar plantas nucleares, afirmou.

Araqchi disse que não consegue dimensionar os danos causados no país. “Ainda não tenho a exata informação sobre o grau de danos [às instalações nucleares]”, disse. Em seguida, emendou em tom de ameaça: “Não estou em posição de revelar o que vamos fazer em resposta ao que os americanos fizeram ontem à noite”.

Ainda sobre a possibilidade de retaliação e promoção de ataques a bases americanas no Oriente Médio, o iraniano foi sucinto: “Há uma variedade de opções disponíveis para nós, e é isso”.

“Nunca acreditamos nos países ocidentais quando negociamos com eles, e há mais razões agora de por que não confiamos neles”, advertiu. “Vamos aguardar pela nossa resposta primeiro. E, quando a nossa resposta terminar, vamos decidir como retomar a diplomacia”, avisou.

Reunião com Putin

“Vou a Moscou nesta tarde porque tenho uma reunião com o presidente Putin amanhã de manhã. A Rússia é uma amiga do Irã”, afirmou o chanceler do regime dos aiatolás.

Mais cedo, conforme a agência Reuters, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, escreveu no Telegram: “Trump, que se apresentou como um presidente defensor da paz, começou uma nova guerra para os Estados Unidos.”

EUA entram na guerra

No sábado à noite (madrugada no Oriente Médio), os Estados Unidos informaram que atacaram instalações nucleares do Irã, onde o país desenvolve armas atômicas. Foi a primeira vez na história que os americanos atiraram bombas contra o solo iraniano. O anúncio foi feito por Trump em uma rede social.

“Concluímos com muito sucesso nosso ataque às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano”, disse Trump pelas redes sociais. Em seguida, o presidente norte-americano disse que “Fordow se foi”, disse.

Mais tarde, o próprio Trump convocou um pronunciamento em que disse que a operação foi “de alta precisão”. O americano enviou um recado direto aos aiatolás de que os ataques eram uma advertência do que ainda pode acontecer com o Irã.

“Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã. Se a paz não vier rápido, continuaremos atacando”, disse.

