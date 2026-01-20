Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Surfista é atacado por tubarão na costa de Sydney, na Austrália; veja o vídeo do momento do resgate

Segundo autoridades, as chuvas intensas dos últimos dias levaram mais nutrientes ao mar e atraíram tubarões para perto da costa

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Um surfista de 27 anos foi atacado por um tubarão na Austrália. Ele foi mordido na perna enquanto surfava e retirado do mar inconsciente pelo salva-vidas. A vítima perdeu muito sangue e até sofreu uma parada cardíaca antes da chegada do resgate aéreo.

Este foi o terceiro ataque de tubarão na costa de Sydney em apenas dois dias. As autoridades apontam que as chuvas intensas dos últimos dias levaram mais nutrientes ao mar atraindo peixes e também mais tubarões para perto da costa. Por segurança, algumas praias foram interditadas.

Search Box

Busque no R7

 

Austrália

Tubarão

Chuvas

Record

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.