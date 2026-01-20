Surfista é atacado por tubarão na costa de Sydney, na Austrália; veja o vídeo do momento do resgate Segundo autoridades, as chuvas intensas dos últimos dias levaram mais nutrientes ao mar e atraíram tubarões para perto da costa

Um surfista de 27 anos foi atacado por um tubarão na Austrália. Ele foi mordido na perna enquanto surfava e retirado do mar inconsciente pelo salva-vidas. A vítima perdeu muito sangue e até sofreu uma parada cardíaca antes da chegada do resgate aéreo.

Este foi o terceiro ataque de tubarão na costa de Sydney em apenas dois dias. As autoridades apontam que as chuvas intensas dos últimos dias levaram mais nutrientes ao mar atraindo peixes e também mais tubarões para perto da costa. Por segurança, algumas praias foram interditadas.

