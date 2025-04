Telescópio James Webb revela como planeta foi engolido por estrela na Via Láctea Novas observações mostram que corpo celeste realizou um “mergulho mortal” em direção ao astro até ser destruído Internacional|Do R7 12/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 12/04/2025 - 12h12 ) twitter

Ilustração mostra um anel de gás quente deixado após a estrela consumir o planeta, na Via Láctea Divulgação/Nasa

Em 2020, cientistas viram pela primeira vez um planeta sendo destruído por sua estrela. Eles achavam que isso aconteceu porque a estrela tinha crescido muito, virando uma gigante vermelha — uma fase em que astros envelhecidos incham e podem engolir planetas próximos.

Mas novas imagens do Telescópio Espacial James Webb (JWST), da Nasa, a agência espacial dos EUA, mostram que não foi bem assim. O planeta, um gigante gasoso chamado “Júpiter quente”, foi quem se aproximou lentamente da estrela até colidir com ela e sumir.

O que aconteceu com o planeta?

Segundo a Nasa, a estrela fica a cerca de 12 mil anos-luz da Terra, na constelação de Áquila, na Via Láctea. Ela é um pouco menor que o Sol, com 70% de sua massa, e tem uma cor mais avermelhada.

Já o extinto planeta era provavelmente um gigante gasoso, maior que Júpiter, e orbitava muito perto da estrela, o que o deixava extremamente quente — por isso esses corpos celestes são chamados de “Júpiter quente”.

‌



Antes, os cientistas pensavam que a estrela, ao virar gigante vermelha, tinha ficado grande o suficiente para engolir o planeta. Mas o JWST mostrou que o planeta foi se aproximando da estrela por causa da gravidade até bater nela.

“Não foi a estrela que cresceu até o planeta. O planeta caiu em direção à estrela e foi destruído”, disse à agência de notícias Reuters o astrônomo Ryan Lau, da Fundação Nacional de Ciências dos EUA e autor principal do estudo.

‌



Como o telescópio descobriu isso?

O JWST, que começou a funcionar em 2022, fez uma análise detalhada, como uma “investigação cósmica”. Ele viu uma nuvem de poeira e gás quente ao redor da estrela, sinais de que o planeta colidiu com ela.

“O planeta bateu na atmosfera da estrela, e isso o fez cair ainda mais rápido até desaparecer”, diz Morgan MacLeod, coautor do estudo e pesquisador do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

‌



Essa colisão jogou para o espaço muito gás e poeira, que agora estão ao redor da estrela. “Nós vimos como o planeta mexeu com a estrela, mas não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Não dá para recriar isso em laboratório, então usamos computadores para tentar entender”, explica MacLeod.

O que isso significa para nós?

Esse evento é único porque foi a primeira vez que algo assim foi observado. Ele ajuda a entender o que pode acontecer com outros planetas e estrelas. No nosso sistema solar, nada assim está acontecendo agora. Mas, em cerca de cinco bilhões de anos, o Sol vai virar uma gigante vermelha e pode engolir Mercúrio, Vênus e até a Terra, segundo a Nasa.

O JWST mostra que planetas podem cair em suas estrelas, e não só serem engolidos quando elas crescem. “Nosso sistema solar está seguro por enquanto, mas no futuro o Sol pode fazer algo parecido”, disse Lau.

