Terroristas Houthis abatem drones dos EUA avaliados em mais de R$ 1 bilhão Grupo do Iêmen intensifica ataques contra aeronaves norte-americanas em resposta à escalada militar no país Internacional|Do R7 25/04/2025 - 20h03 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h03 )

Sete drones MQ-9 Reaper dos Estados Unidos foram abatidos pelos Houthis Divulgação/Guarda Aérea Nacional dos EUA

O grupo terrorista Houthi, do Iêmen, abateu sete drones MQ-9 Reaper dos Estados Unidos, avaliados em mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), entre 31 de março e 22 de abril, segundo informações da Al Jazeera e da agência de notícias AP.

Os drones, cada um custando cerca de US$ 30 milhões (cerca de R$ 168 milhões), foram destruídos durante missões de vigilância ou ataque, caindo em terra ou no mar. Três deles foram abatidos apenas na última semana, indicando uma melhoria na capacidade dos Houthis de atingir aeronaves em altas altitudes.

Uma autoridade de defesa norte-americana sob anonimato confirmou à AP que os incidentes ocorreram nos dias 31 de março, 3, 9, 13, 18, 19 e 22 de abril, provavelmente por fogo hostil, embora investigações ainda estejam em andamento.

Os Houthis, alinhados ao Irã, têm intensificado ataques contra navios dos EUA, britânicos e israelenses no Estreito de Bab al-Mandeb, em protesto contra a guerra de Israel na Faixa de Gaza. O grupo afirma que os ataques cessarão caso Israel aceite um cessar-fogo permanente.

Desde novembro de 2023, os terroristas atacaram mais de 100 navios mercantes, afundando dois deles e matando quatro marinheiros, em uma rota comercial que movimenta cerca de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,6 trilhões) anualmente, segundo a AP.

Escalada militar e perdas civis

Os Estados Unidos respondem com ataques aéreos quase diários. Mais de 800 alvos já foram atingidos, incluindo centros de comando, depósitos de armas e defesas aéreas, de acordo com uma declaração do porta-voz do Comando Central, Dave Eastburn.

Eastburn disse que as operações mataram centenas de combatentes e líderes Houthis. Mas o impacto na população civil causado pela campanha norte-americana preocupa. Segundo a Airwars, um grupo de monitoramento britânico, entre 27 e 55 civis morreram em ataques em março, com números possivelmente maiores em abril.

Um ataque ao porto de Ras Isa, em Hodeidah, matou pelo menos 80 pessoas e feriu mais de 150, enquanto outro, em Sanaa, deixou 12 mortos e mais de 30 feridos na última segunda-feira, de acordo com a Al Jazeera.

