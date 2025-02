Trégua de seis semanas e troca de reféns: como vai ser 1ª fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas Israel aprovou acordo nesta sexta-feira (17), e reféns devem começar a ser libertados no domingo (19) Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 17/01/2025 - 21h03 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h48 ) twitter

Israel aprovou acordo nesta sexta-feira Reprodução/X - @IsraeliPM

Com a aprovação por Israel do acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas, o conflito no Oriente Médio vai ter uma trégua de seis semanas na primeira das três fases previstas no acordo. Durante esse período, o Hamas vai libertar 33 cativos — ou devolver os corpos dos que estiverem mortos — em troca da libertação de prisioneiros palestinos, o que deve ocorrer a partir do domingo (19).

O acordo de três fases — com base em uma estrutura estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e endossada pelo Conselho de Segurança da ONU — deve começar com a libertação gradual de 33 reféns ao longo de um período de seis semanas, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos, em troca de centenas de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses.

Entre os 33, estariam cinco soldados israelenses, cada uma das quais seria libertada em troca de 50 prisioneiros palestinos, incluindo 30 terroristas condenados que estão cumprindo penas perpétuas. Ao final da primeira fase, todos os reféns civis — vivos ou mortos — terão sido libertados.

Durante esta primeira fase de 42 dias, as forças israelenses devem se retirar dos centros populacionais de Gaza, enquanto os palestinos devem ser autorizados a começar a retornar para suas casas no norte do território em que ocorre o conflito. Além disso, a promessa é de um aumento na ajuda humanitária, com cerca de 600 caminhões entrando a cada dia em Gaza.

Os detalhes da segunda fase ainda devem ser negociados durante a primeira fase. Esses detalhes continuam difíceis de resolver — e o acordo não inclui garantias por escrito de que o cessar-fogo continuará até que um acordo seja alcançado, sinalizando que Israel poderia retomar sua campanha militar após o término da primeira fase.

Lista de reféns

O Fórum de famílias de reféns de Israel anunciou a identidade dos 33 reféns que devem ser libertados na primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Israel não confirmou o estado de saúde dos reféns, mas Tel-Aviv acredita que a maioria dos sequestrados estão vivos.

O gabinete do primeiro-ministro deve anunciar os nomes dos sequestrados libertados em cada dia do cessar-fogo. O bebe Kfir Bibas, de apenas 1 ano, está na lista, assim como o de seu irmão Ariel Bibas, de cinco anos, e seus pais, Shiri e Yarden Bibas. O argentino-israelense Yair Horn, de 45 anos, também deve ser libertado.

1. Liri Albag

‌



2. Itzhik Elgarat

3. Karina Ariev

4. Ohad Ben-Ami

5. Ariel Bibas

6. Yarden Bibas

7. Kfir Bibas

8. Shiri Silberman Bibas

9. Agam Berger

10. Romi Gonen

11. Danielle Gilboa

12. Emily Damari

13. Sagui Dekel-Chen

14. Yair Horn

15. Omer Wenkert

16. Alexander Troufanov

17. Arbel Yehud

18. Ohad Yahalomi

19. Eliya Cohen

20. Or Levy

21. Naama Levy

22. Oded Lifshitz

23. Gadi Moshe Moses

24. Avera Mengistu

25. Shlomo Mansur

26. Keith Siegel

27. Tsahi Idan

28. Ofer Calderon

29. Tal Shoham

30. Doron Steinbrecher

31. Omer Shem-Tov

32. Hisham Al Sayed

33. Eli Sharabi