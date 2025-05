Trump elogia Índia e Paquistão por trégua e promete que os EUA ampliarão comércio com os países As tensões entre rivais nucleares se intensificaram após um atentado em um ponto turístico na Caxemira, em abril Internacional|Do R7 11/05/2025 - 09h20 (Atualizado em 11/05/2025 - 09h22 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu ampliar comércio com Índia e Paquistão Reprodução X/@realDonaldTrump - 08.05.2025

Depois de Índia e Paquistão darem sinais de que podem diminuir a escalada do atual conflito - que incluiu disparos de mísseis entre os dois países - o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a decisão de ambos em recuar diante de um possível conflito militar e anunciou planos para ampliar o comércio bilateral com as duas nações.

“Estou muito orgulhoso da liderança forte e inabalavelmente poderosa da Índia e do Paquistão por terem tido a força, a sabedoria e a coragem de reconhecer plenamente que era hora de pôr fim à agressão atual, que poderia ter levado à morte e destruição de tantas pessoas e coisas”, escreveu Trump em sua conta na Truth Social.

O presidente também destacou o papel dos Estados Unidos na mediação desse que chamou de um “marco histórico e heróico”.

Trump afirmou ainda que pretende expandir substancialmente as relações comerciais com “essas duas grandes nações” e que trabalhará junto a elas para “ver se, após ‘mil anos’, é possível encontrar uma solução para a questão da Caxemira”, concluiu.

As tensões entre os rivais nucleares se intensificaram após um atentado em um ponto turístico na Caxemira administrada pela Índia, ocorrido em 22 de abril, que deixou 26 civis mortos - em sua maioria turistas indianos hindus. Nova Délhi acusa o Paquistão de apoiar o ataque, o que é negado por Islamabad.

Com informações da agência de notícias Associated Press.

