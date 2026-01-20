Trump faz balanço do primeiro ano de mandato e fala sobre imigrantes, economia e conflitos internacionais Presidente norte-americano discursou nesta terça-feira (20), destacou pontos positivos do governo e teceu críticas a Joe Biden

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump faz balanço do primeiro ano do seu segundo mandato, destacando melhorias na economia dos EUA.

O presidente critica Biden por tarifas altas e defende que sua administração trouxe resultados positivos para o mercado.

Trump afirma que a imigração ilegal foi reduzida sob seu governo e que fronteiras estão mais seguras.

Ele menciona conflitos internacionais e a atuação dos EUA sob sua liderança, criticando ações do ex-presidente Biden. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um balanço do primeiro ano do seu segundo mandato, nesta terça-feira (20). Trump destacou pontos positivos da economia do país durante o tempo de governo, combate à imigração ilegal e resolução de conflitos internacionais.

“Nós acabamos com as taxas mais altas, que foram uma das piores inflações que nós já passamos. Nós sabemos que o ex-presidente Biden foi um dos principais responsáveis pelas tarifas altas do nosso país. Foi uma das piores tarifas do nosso país, e nós acabamos com isso, chegamos a números que são considerados normais, muito baixos”, disse.

Trump destacou movimento baixo de imigrantes ilegais nas fronteiras como um dos principais feitos do segundo mandato Reprodução/Record News

Economia norte-americana

O norte-americano comparou os números dos governos anteriores na área econômica e disse que eram “muito mais baixos” do que os resultados apresentados por ele. “Agora nós temos um dos melhores mercados, quando nós falamos, inclusive, das nossas ações, nós recebemos uma ‘bagunça’ em relação à situação econômica, e agora nós conseguimos diminuir os números negativos”, afirmou.

“Fizemos um acordo muito importante com empresas automobilísticas, acordos importantes com o Canadá e também com a Alemanha para diminuição de preços. Nós queríamos que os automóveis fossem construídos nos Estados Unidos, isso é muito importante. Muitas das empresas que antes funcionavam no Canadá, agora estão vindo para os Estados Unidos, assim como a Alemanha e o Japão. Eles estão vindo para os Estados Unidos por causa das tarifas, eles não querem pagar as tarifas, elas são muito altas. Nada diferente do que qualquer outro país teria feito, mas isso funciona muito melhor na minha administração”, detalhou Trump.

O líder norte-americano afirmou ainda que se ele não estivesse no poder, os Estados Unidos estariam na mesma situação que a Venezuela. No discurso, Trump também mencionou o crescimento das exportações do país.

Imigração ilegal

Sobre a questão imigratória dos Estados Unidos, Trump destacou o trabalho que tem feito nas fronteiras do país. “Biden não conseguiu fazer absolutamente nada sobre isso. Eu disse: ‘Feche as fronteiras’. E durante um mês nós conseguimos fazer isso e não tem mais quase ninguém entrando pela nossa fronteira. Durante oito meses, ninguém entrou pela nossa fronteira ilegalmente. E é difícil de acreditar, porque nós vimos milhões e milhões de pessoas passando pela fronteira vindo para o nosso país. As pessoas que estavam fazendo isso eram os democratas, eles eram responsáveis por isso”, pontuou.

“Nós queremos esses criminosos fora do nosso país, esses assassinos, esses prisioneiros, detentos. Eles estavam abrindo as prisões deles e mandando para o nosso país e as pessoas estavam entrando”, afirmou.

Trump disse que essas “são pessoas com problemas psíquicos” e que é impossível falar com elas. “Nós temos essas instituições mentais em vários outros pontos que recebemos essas pessoas e agora elas estão completamente vazias. A gente não pode mais ter essas pessoas aqui no nosso país, elas entraram durante a administração de Joe Biden. Eles estavam trazendo essas pessoas e depois eles não lidavam com a situação”, avaliou.

“Nós temos agora uma das fronteiras mais importantes e mais seguras do mundo. [...] Durante oito meses, nós chegamos a zero imigrantes ilegais no nosso país. Ninguém conseguiu entrar pela nossa fronteira. Nós temos as pessoas vindo para nosso país, mas de maneira legal nesse momento”, ressaltou.

“Você sabe que, muitas vezes, a polícia contra imigração pode cometer algum erro, porque eles estão lidando com pessoas muito delicadas, muito perigosas. Me senti muito mal quando a mim foi contado que uma mulher passou por uma tragédia e acabou não sobrevivendo durante uma das operações do ICE (serviço de imigração)”, lamentou Trump sobre o caso que aconteceu em Minneapolis, em 7 de janeiro, após agentes matarem Renee Good.

Conflitos internacionais

Donald Trump afirmou que um ataque como o dos EUA na Venezuela nunca foi visto antes e que a administração dele deu fim a guerras “intermináveis” — no Camboja, no Kosovo, na Sérvia, na região do Congo, Ruanda, Paquistão e Índia.

O presidente disse que ainda tem trabalho a fazer em Israel, Etiópia e Egito. Trump pontuou que conseguiu conversar com Armênia e Azerbaijão no Salão Oval da Casa Branca, com o intuito de resolver o conflito de anos entre os dois países. Ele também relembrou a retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão, liderada pelo ex-presidente Joe Biden, e classificou a ação como “desastrosa e vergonhosa”.

Trump ainda destacou os gastos dos Estados Unidos com a Otan (Organização dos do Tratado do Atlântico Norte). “Nós precisamos lembrar que fizemos muito mais pela Otan do que qualquer outro processo. [...] Eu mesmo fiz mais pela Otan do que qualquer outro líder, e, mesmo assim, nem sempre fui tratado como deveria” avaliou.

