Trump faz concessão ao Congresso ao permitir avanço de sanções contra a Rússia, analisa especialista
Autoridades norte-americanas dão início a um novo projeto de punições contra países que mantêm relações comerciais com Moscou
O presidente Donald Trump deu o sinal verde para que avance no Congresso americano um novo projeto de sanções contra países que realizam negócios com a Rússia em meio à guerra no Leste Europeu.
Países como China, Índia e Brasil foram citados pelo senador republicano responsável pelo projeto, mas outros parceiros, incluindo compradores de energia russa, também serão afetados.
Em entrevista ao Conexão Record News, a doutora em Direito Clarita Maia explicou que, para ela, ainda não está clara a motivação do apoio de Donald Trump à legislação sobre as novas tarifas, mas possivelmente tudo estaria interligado à estratégia de trade-off — escolhas feitas em negociações, abrindo mão de um objetivo para conquistar outro.
“Ele cria uma fricção com a Rússia que ele não deseja nesse momento, pelo menos não agora. A impressão que eu tenho é que é uma concessão, porque a briga dele, ou a maior parte da energia política dele no momento, estará na questão da resolução sobre a Venezuela [...] É um barulho na comunicação que nesse momento não parece fazer muito sentido”, argumenta a doutora em direito Clarita Maia.
Para a especialista, o desejo maior do presidente é que os parlamentares barrem a resolução que limitaria novas ações dele na Venezuela.
