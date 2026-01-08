Logo R7.com
Estados Unidos


Trump faz concessão ao Congresso ao permitir avanço de sanções contra a Rússia, analisa especialista

Autoridades norte-americanas dão início a um novo projeto de punições contra países que mantêm relações comerciais com Moscou

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Donald Trump anuncia novas sanções contra países que fazem negócios com a Rússia.
  • China, Índia e Brasil foram citados como possíveis afetados pelas novas tarifas.
  • A doutora Clarita Maia destaca a estratégia de trade-off de Trump, que envolve concessões e riscos.
  • A votação sobre a medida foi adiada, mas Trump mantém apoio ao projeto de tarifas.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente Donald Trump deu o sinal verde para que avance no Congresso americano um novo projeto de sanções contra países que realizam negócios com a Rússia em meio à guerra no Leste Europeu.

Países como China, Índia e Brasil foram citados pelo senador republicano responsável pelo projeto, mas outros parceiros, incluindo compradores de energia russa, também serão afetados.


Em entrevista ao Conexão Record News, a doutora em Direito Clarita Maia explicou que, para ela, ainda não está clara a motivação do apoio de Donald Trump à legislação sobre as novas tarifas, mas possivelmente tudo estaria interligado à estratégia de trade-off — escolhas feitas em negociações, abrindo mão de um objetivo para conquistar outro.

“Ele cria uma fricção com a Rússia que ele não deseja nesse momento, pelo menos não agora. A impressão que eu tenho é que é uma concessão, porque a briga dele, ou a maior parte da energia política dele no momento, estará na questão da resolução sobre a Venezuela [...] É um barulho na comunicação que nesse momento não parece fazer muito sentido”, argumenta a doutora em direito Clarita Maia.


Para a especialista, o desejo maior do presidente é que os parlamentares barrem a resolução que limitaria novas ações dele na Venezuela.

