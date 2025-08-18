Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky Presidente dos EUA tenta acabar com guerra entre Rússia e Ucrânia Internacional|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 20h28 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump contatou Vladimir Putin para organizar uma reunião trilateral com Volodymyr Zelensky.

A finalidade do encontro é discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Trump não definiu uma data para a reunião, que ainda será marcada.

Recentemente, Trump se reuniu com líderes europeus para debater a situação do conflito. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump se encontrou com líderes europeus nesta segunda (18) Joyce N. Boghosian/Casa Branca - 08.08.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que ligou para o líder russo, Vladimir Putin, para organizar uma reunião trilateral entre os dois e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tratar sobre o fim da guerra entre os países europeus.

Segundo Trump, ainda não há data para que o encontro ocorra. “Liguei para o presidente Putin e comecei a combinar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim”, disse o presidente americano.

Trump disse que terá reunião com Putin e Zelensky para tratar da guerra entre Ucrânia e Rússia Reprodução/TruthSocial/@realDonaldTrump - 18.8.2025

Nesta segunda-feira, Trump recebeu Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para conversar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Estiveram no encontro o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; a primeira-ministra da Itália; Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

‌



Durante o encontro, houve um apelo geral por garantias de segurança para a Ucrânia, vistas como condição indispensável para evitar novas agressões no futuro. Além disso, os europeus cobraram por um cessar-fogo imediato.

Segundo Trump, Putin teria concordado em aceitar as garantias de segurança à Ucrânia.

‌



“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia. E este é um dos pontos-chave que precisamos considerar. E vamos considerar isso na mesa também, como quem fará o quê, essencialmente. Estou otimista. Acho que coletivamente podemos chegar a um acordo que impeça qualquer futura agressão contra a Ucrânia, e, na verdade, acho que não haverá”, disse Trump.

Segundo o líder dos EUA, “todos estão muito felizes com a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia”.

‌



O encontro desta segunda aconteceu dias após o republicano se encontrar com Putin, no Alasca, para discutir sobre a guerra. A reunião com o russo ocorreu na última sexta-feira (15), mas os presidentes não chegaram a um acordo para o fim do conflito.

