Trump sugeriu que Argentina conquistasse Chile para ter acesso ao Pacífico, diz Macri Desde que tomou posse, Trump afirma querer anexar territórios do Canáda e Groenlândia aos EUA, além de fazer investidas contra o Panamá Internacional|Do Estadão Conteúdo 25/05/2025 - 08h29 (Atualizado em 25/05/2025 - 08h29 )

Trump defendeu a energia nuclear como essencial para os planos estratégicos Isac Nóbrega/PR - Arquivo

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda durante seu primeiro mandato, em 2018, sugeriu a ele que o país deveria conquistar o vizinho Chile para ter acesso ao Oceano Pacífico. As informações são do jornal espanhol El País.

O ex-mandatário, que governou a Argentina entre 2015 e 2019, afirmou que o caso ocorreu durante visita de Trump a Buenos Aires para encontro do G-20. Na ocasião, conta Macri, os dois estavam em seu gabinete com demais autoridades, onde há um mapa do país, que Trump parou para observar.

“De repente, ele vê uma faixa à esquerda e pergunta: ‘O que é isso?’. É o Chile, eu digo a ele. ‘Você deveria conquistar o Chile, para ter os dois oceanos’”, disse rindo o ex-presidente argentino, que contou que todos também riram na ocasião, levando a fala do americano como brincadeira.

Em entrevista, Macri afirmou que ambos possuem uma relação pessoal de amizade e que se conheceram quando eram empresários e jovens, ele com 24 e Trump com 38.

“Eu disse, conhecendo ele bem, que estava meio falando sério, meio brincando. Mas então, com o passar dos anos, ouvimos sobre Canadá, Groenlândia... Esse tipo de coisa me parece familiar”, disse Macri, referindo-se à intenção expansionista do republicano.

Desde que tomou posse de seu segundo mandato à frente da Casa Branca, Trump afirma querer anexar ambos os territórios, Canadá e Groenlândia, aos Estados Unidos, além de fazer investidas retóricas também contra o Panamá. Além dos recursos naturais, os países são estratégicos por seus oceanos e localizações próximas a importantes rotas marítimas.

