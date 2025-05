Crime organizado lidera alertas da Interpol na América do Sul, com um terço das notificações As notificações são pedidos de cooperação que permitem o compartilhamento de informações entre as polícias dos países membros Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

O diretor-geral da Interpol, Valdecy Urquiza, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues Isaac Amorim/MJSP - 19/05/2025

Uma em cada três notificações feitas pela Interpol na América do Sul é relacionada ao crime organizado. O dado foi revelado pelo diretor-geral da organização internacional, Valdecy Urquiza

Os avisos são solicitações de cooperação ou alerta que permite que as polícias dos países membros da Interpol compartilhem informações relacionadas a crimes. São nove tipos de alerta, usados para situações diferentes, desde pessoas foragidas, como o caso de Tuta, até para encontrar desaparecidos. Atualmente, 71 brasileiros estão na lista vermelha da Interpol.

Na última quinta-feira (22), Brasília recebeu autoridades policiais de onze países sul-americanos para participar da quarta Reunião da Interpol para Chefes de Polícia da América do Sul.

O encontro serviu para reforçar os acordos de cooperação no continente e formar uma frente única de combate a organizações criminosas transnacionais. Há uma semana, a cooperação internacional permitiu a prisão de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, considerado o número dois do PCC (Primeiro Comando da Capital).

“As ameaças que desafiam a nossa sociedade atual estão cada vez mais sofisticadas, perigosas e globais. As organizações criminosas nascidas nesta região têm expandido seus alcances, infiltrando-se em novas rotas, desafiando nossas fronteiras e afetando comunidades inteiras”, afirmou Urquiza.

Durante o evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que o Brasil tem dado prioridade à integração policial com outros países.

“O êxito no combate ao crime organizado transnacional exige a união de nossos esforços e recursos. No âmbito policial, isso significa a integração de ações conjuntas de inteligência, doutrina, equipamentos, tecnologia e operações”, afirmou o ministro.

Tipos de notificações da Interpol

Alerta Vermelho : para localizar e prender pessoas procuradas para julgamento ou cumprimento de pena.

: para localizar e prender pessoas procuradas para julgamento ou cumprimento de pena. Aviso Amarelo : para localizar pessoas desaparecidas, geralmente crianças e adolescentes, ou pessoas incapazes de se identificar.

: para localizar pessoas desaparecidas, geralmente crianças e adolescentes, ou pessoas incapazes de se identificar. Aviso Azul : para coletar informações adicionais sobre identidade, localização ou atividades de uma pessoa envolvida em investigação criminal.

: para coletar informações adicionais sobre identidade, localização ou atividades de uma pessoa envolvida em investigação criminal. Alerta Negro : para buscar informações sobre corpos não identificados.

: para buscar informações sobre corpos não identificados. Aviso Verde : para alertar sobre as atividades criminosas de uma pessoa considerada uma ameaça à segurança pública.

: para alertar sobre as atividades criminosas de uma pessoa considerada uma ameaça à segurança pública. Aviso Laranja : para informar sobre uma ameaça séria e iminente à segurança pública (evento, pessoa, objeto ou processo).

: para informar sobre uma ameaça séria e iminente à segurança pública (evento, pessoa, objeto ou processo). Aviso Roxo : para compartilhar informações sobre modus operandi, objetos, dispositivos e métodos de ocultação usados por criminosos.

: para compartilhar informações sobre modus operandi, objetos, dispositivos e métodos de ocultação usados por criminosos. Aviso Prata (fase piloto) : para identificar e rastrear ativos ligados a atividades criminosas.

: para identificar e rastrear ativos ligados a atividades criminosas. Aviso Especial da ONU: emitido para indivíduos e entidades sancionados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Prisão de membro do PCC exemplifica cooperação internacional

Um exemplo recente da eficácia dessa cooperação na América do Sul foi a prisão do membro do PCC Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta.

O traficante foi detido em 16 de maio em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao tentar renovar uma identidade falsa. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma inconsistência nos documentos apresentados levou os agentes a coletar dados biométricos e faciais do investigado.

Com essas informações, a PF cruzou os dados em sistemas internacionais e internos, identificando o criminoso.

“Temos aproximadamente 45 milhões de dados biométricos que nos permitiram, com essas imagens, inserir nos nossos bancos, fazer o cruzamento e, simultaneamente com a Interpol, realizar esse match”, explicou Rodrigues.

