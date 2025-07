Trump volta a defender Bolsonaro e diz que ele é tratado de forma injusta: ‘Bom homem’ Presidente dos EUA diz que Bolsonaro ‘era um cara muito duro para negociar, mas muito honesto’ Internacional|Do R7, em Brasília 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump diz que Brasil trata Bolsonaro de forma injusta Daniel Torok/Official White House Photo - 16.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta sexta-feira (11) a forma como o Brasil lida com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um bom homem”, afirmou o líder norte-americano.

Trump fez o comentário nesta manhã, quando informou a jornalistas que em algum momento pode conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, mas que isso não vai acontecer agora.

“Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um bom homem. Sabe, eu o conheço bem. Negociei com ele. Ele era um negociador muito duro e posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo brasileiro. Era um cara muito duro para negociar. Eu não deveria gostar dele porque ele era muito duro nas negociações, mas também era muito honesto. E eu conheço o honesto e conheço o desonesto”, disse Trump.

Ao longo desta semana, Trump afirmou que Bolsonaro está sendo alvo de uma “caça às bruxas” pela Justiça brasileira, em referência ao processo conduzido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que investiga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 — o ex-presidente é réu por envolvimento no caso.

‌



Na quarta-feira (9), ao enviar uma carta a Lula para informar a decisão de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, Trump usou a situação de Bolsonaro como argumento e disse que a medida é uma resposta ao que considera uma perseguição política contra o ex-presidente.

No texto, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

‌



Ele também menciona uma suposta censura imposta pelo STF a plataformas de mídia social dos EUA, classificando as ordens judiciais como “secretas e ilegais” e alegando que isso viola direitos fundamentais de cidadãos americanos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp