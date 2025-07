Após ameaças de Trump, governo convoca representante dos EUA para esclarecimentos Norte-americano afirmou nos últimos dias que taxaria aliados do Brics e confirmou tarifa extra ao Brasil nesta quarta Brasília|Caroline Aguir, da RECORD, e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 09/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump também revelou apoio ao ex-presidente Bolsonaro Daniel Torok/White House - 8.7.2025

O governo brasileiro convocou nesta quarta-feira (9) o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump. A RECORD confirmou a informação com fontes do Ministério das Relações Exteriores, e a expectativa é que o encontro ocorra até o fim do dia. Uma nota emitida pela Embaixada dos EUA no Brasil nesta quarta, que reforçou o posicionamento de Trump, também pesou na convocação do norte-americano.

Nos últimos dias, em meio à cúpula do Brics — que ocorreu no último fim de semana, no Rio de Janeiro (RJ) —, o republicano afirmou, pelas redes sociais, que taxaria em 10% qualquer nação que se alinhasse a “políticas antiamericanas” do grupo.

O bloco reúne, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, seis novos membros convidados.

Trump não especificou quais nações estariam na mira, tampouco esclareceu o que classificaria como “políticas antiamericanas”.

‌



Também nos últimos dias, o norte-americano defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao afirmar que ele é vítima de uma “caça às bruxas”.

Em atualização

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp