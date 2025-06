Bolsonaro chama Moraes para ser vice em chapa à Presidência, e ministro reage: ‘Declino’ Em risos, Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. Ao que Moraes respondeu: ‘O senhor quem sabe, melhor consultar seus advogados’ Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em brasília 10/06/2025 - 15h47 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h59 ) twitter

Bolsonaro chama Moraes para ser vice em chapa à Presidência, e ministro reage: ‘Declino’ Ton Molina/STF – 10.06.2025

Durante interrogatórios da tentativa de golpe de Estado no STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente Jair Bolsonaro brincou e chamou o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice na chapa à Presidência da República nas eleições do ano que vem.

Em risos, Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. Ao que Moraes respondeu: “O senhor quem sabe, melhor consultar seus advogados”.

Bolsonaro, então, disse: “Queria convidar o senhor para ser meu vice em 2026″. Em seguida, Moraes respondeu: “Declino”.

Mais cedo, Bolsonaro informou que realizará um interrogatório longo. “ [Se puder] ficar à vontade, se preparem, vão ser horas”, adiantou.

Bolsonaro pretende “fazer retrospectiva”, de modo a defender que a tentativa de golpe “não cai na presidência”.

Além da expectativa, o ex-presidente também afirmou que “o golpe não existiu”.

