Turquia prende nove pessoas por incêndio em hotel de ski que matou 76 Tragédia ocorreu em resort nas montanhas Bolu; autoridades enfrentam críticas por falhas de segurança Internacional|Do R7 22/01/2025 - 08h13 (Atualizado em 22/01/2025 - 08h13 )

Turquia prende nove pessoas por incêndio em hotel de ski que matou 76

A Turquia deteve nove pessoas, incluindo o dono do hotel, por suspeita de envolvimento no incêndio que matou 76 pessoas e deixou dezenas de feridos em um resort de ski no oeste do país na terça-feira (21). A informação foi divulgada nesta quarta (22) pelo ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

Segundo o Ministério, os corpos de 45 vítimas já foram entregues às famílias. Outros ainda aguardam identificação, que está sendo feita por meio de testes de DNA no instituto forense.

O incêndio ocorreu no Grand Kartal Hotel, localizado no resort de ski Kartalkaya, nas montanhas Bolu. O prédio de 12 andares, que hospedava 238 pessoas, foi tomado pelas chamas após o fogo começar no restaurante por volta das 3h30 do horário local (21h30 de Brasília).

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a administração do hotel expressou “profundo pesar” pela tragédia e garantiu cooperação total com as investigações. “Estamos cooperando com as autoridades para esclarecer todos os aspectos deste caso. Estamos profundamente tristes com as perdas e compartilhamos essa dor de todo o coração”, disse o comunicado.

Pânico e falhas de segurança

Os sobreviventes descreveram à agência de notícias Reuters cenas de desespero enquanto tentavam escapar do prédio. Muitos relataram corredores tomados pela fumaça, ausência de luz e janelas sendo usadas como rota de fuga.

As autoridades estão sendo duramente criticadas pelas condições de segurança do hotel, segundo a Reuters. De acordo com depoimentos, nenhum alarme de incêndio foi acionado durante o incidente, o que dificultou a evacuação dos hóspedes.

Luto nacional

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou luto nacional nesta quarta-feira em memória às vítimas. A tragédia ocorreu em plena alta temporada de turismo de inverno, atraindo muitas famílias de Istambul e Ancara ao resort para esquiar.

O incêndio

Ainda não se sabe a causa das chamas, segundo informações da Reuters. De acordo com o governador Abdulaziz Aydin, que deu entrevista à agência estatal turca Anadolu, duas das vítimas morreram após saltarem do prédio na tentativa de escapar. Outras pessoas tentaram descer pelo hotel usando lençóis e cobertores.

Para combater o fogo, que se espalhou até o telhado do hotel, mais de 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados ao local.

Necmi Kepcetutan, instrutor de esqui e um dos sobreviventes, contou a um jornal local que estava dormindo quando o incêndio começou. Ele correu para fora do prédio e ajudou 20 pessoas a se evacuarem com segurança, apesar da dificuldade imposta pela fumaça, que dificultava o acesso à saída de emergência.

A localização do hotel, em uma encosta íngreme, também complicou os esforços dos bombeiros. O governo turco designou seis promotores para liderar a investigação sobre a causa do incêndio.

A emissora NTV sugeriu que o revestimento de madeira na parte externa do hotel, que segue o estilo chalé, pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. A emissora também mostrou imagens do saguão do hotel, com a fumaça escurecendo o ambiente, vidro das janelas quebrado, recepção carbonizada e um lustre caído no chão.

Como medida preventiva, outros hotéis da região também evacuaram seus hóspedes, que foram realocados em acomodações na área de Bolu.