Vestido vermelho de Kate Middleton foi uma mensagem para Trump? Entenda a polêmica Apoio da princesa ao Canadá foi tema de debate entre analistas da realeza Internacional|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kate Middleton ainda aproveitou a ocasião para prestar uma sutil homenagem à rainha Elizabeth 2ª Reprodução/Instagram - @princeandprincessofwales

A escolha do traje da Princesa de Gales para o Dia da Commonwealth, realizado na Abadia de Westminster, em Londres, levantou questionamentos entre especialistas sobre um possível significado político. O vestido vermelho brilhante usado por Kate Middleton gerou especulações de que poderia ser um símbolo de apoio ao Canadá em meio às recentes tensões comerciais com os Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez recentes ameaças e imposições tarifárias contra o Canadá, que reagiu com retaliações econômicas. Além disso, o republicano voltou a sugerir a incorporação do Canadá aos Estados Unidos como solução para os atritos comerciais.

Durante o programa Sun Royal Exclusive Show, o editor real Matt Wilkinson questionou analistas sobre a possibilidade do traje de Kate Middleton conter uma mensagem velada. A editora real da TalkTV, Sarah Hewson, afirmou inicialmente que não havia considerado essa interpretação, mas lembrou um episódio envolvendo a rainha Elizabeth 2ª.

Quando o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau visitou Windsor após a invasão russa à Ucrânia, a monarca posicionou deliberadamente flores azuis e amarelas — as cores da bandeira ucraniana — em um arranjo atrás do líder canadense, como gesto de apoio ao país em guerra.

‌



“Então, talvez essas escolhas não sejam acidentais”, sugeriu Hewson.

Wilkinson, no entanto, ponderou que a realeza “frequentemente deixa pequenos sinais para interpretação”, mas enfatizou que Kate Middleton “não é uma figura política” e que não costuma se envolver nesse tipo de gesto.

‌



O fotógrafo real do jornal britânico The Sun, Arthur Edwards, concordou que a princesa pode não ter tido intenção política com o vestido, mas ressaltou a relação próxima da realeza com o Canadá. “Ela visitou o país e adorou. Claro que o Canadá nunca será o 51º estado dos EUA, mas a conjuntura atual é turbulenta”, comentou.

Não há confirmação de que a escolha do vestido vermelho de Kate Middleton tenha sido um gesto deliberado de apoio ao Canadá ou uma resposta indireta a Trump.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5