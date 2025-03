Análise: eleição de Mark Carney pode trazer ‘ar de novidade’ ao Canadá, em meio à crise com Trump

O ex-banqueiro Mark Carney tomará posse como 24° primeiro-ministro do Canadá nesta sexta-feira (14), após ser eleito líder do Partido Liberal no domingo (9). Carney assumirá o cargo ocupado por Justin Trudeau por mais de nove anos. É esperado que o ex-líder dos bancos do Canadá e da Inglaterra reduza o gabinete de ministros de 37 para, no máximo, 20.



“Talvez essa mudança de liderança tenha sido antecipada de uma maneira correta para dar um ar de novidade ao Partido Liberal, diminuição de gabinete, mostrando modernidade, e, quem sabe, fazer com que o partido continue no poder”, diz Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News .



Segundo o especialista, a política canadense vive um momento de reorganização para revidar as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . Favorito a vencer as próximas eleições do país, o conservador Pierre Poilievre tem perdido espaço diante de seu alinhamento com o governo americano.