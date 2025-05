Vídeo viral de policial embriagado envolvido em acidente de carro gera revolta no Camboja A batida matou um homem de 49 anos e deixou outras três pessoas feridas Internacional|Do R7 22/05/2025 - 18h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h31 ) twitter

Hun Heng foi preso após o acidente Reprodução/Facebook - Sim Sakthida

Um vídeo que mostra o momento em que um policial embriagado provoca um grave acidente de trânsito em Phnom Penh, capital do Camboja, gerou forte indignação nas redes sociais e levantou temores de que o caso seja tratado com leniência pelas autoridades.

Hun Heng, chefe do departamento de logística da Polícia Municipal de Phnom Penh, foi preso após colidir seu SUV Lexus RX400 contra várias motocicletas e veículos no dia 16 de maio. A batida matou Rien Sopheurn, de 49 anos, e deixou outras três pessoas feridas. O policial está sob custódia.

Imagens de uma câmera veicular mostram o momento em que o SUV trafega em alta velocidade, com os pneus cantando, e atinge diversos veículos. Um capacete, aparentemente de uma das vítimas, é visto rolando pela rua. O carro ainda colide com um tuktuk, bate em outro automóvel e termina o trajeto ao se chocar com uma árvore na calçada.

A filha da vítima fatal, identificada no Facebook como Da Molika, fez um apelo público ao primeiro-ministro Hun Manet por justiça e punição severa ao policial envolvido.

‌



Em entrevista à imprensa local, o porta-voz da Polícia Municipal de Phnom Penh, Sam Vicheka, afirmou que Hun Heng foi preso por direção imprudente sob efeito de álcool, com uma taxa de alcoolemia de 0,45 mg, nível considerado potencialmente fatal.

No entanto, no dia seguinte, a equipe de mídia da própria polícia divulgou que a taxa seria de 0,35 mg, gerando desconfiança sobre a veracidade dos dados e suspeitas de favorecimento ao policial.

‌



O vídeo do acidente se espalhou rapidamente nas redes sociais cambojanas. A gravação do acidente alcançou 3,5 milhões de visualizações em apenas 18 horas e recebeu milhares de comentários exigindo punição ao policial.

“Policiais que dirigem bêbados e causam tragédias assim devem ser demitidos e condenados à prisão perpétua”, escreveu um usuário identificado como Setha Pell.

‌



“Esses são os que deveriam aplicar a lei, mas são os primeiros a desrespeitá-la”, comentou Phavuth Chhun.

A suspeita de que o caso possa terminar sem punição reflete um sentimento generalizado no Camboja: o de que pessoas ricas ou bem conectadas frequentemente escapam das consequências legais, mesmo em acidentes graves.

Esse sentimento foi intensificado após o caso do filho de um alto funcionário do Ministério do Interior cambojano, que em setembro de 2024 foi condenado na Austrália a 12 anos de prisão por um acidente fatal, gerando comparações com a impunidade no país de origem.

De acordo com o Ministério de Obras Públicas e Transportes, cerca de cinco pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito no Camboja. Em 2024, foram registradas 1.509 mortes nas estradas.

Em Phnom Penh, o medo de acidentes é cada vez mais comum entre os moradores.

