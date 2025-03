Concurso de beleza no Camboja é criticado por ter candidatos ‘fora do padrão’ Jovem com estrabismo é o favorito para levar o título de Mister Majestic na edição deste ano Internacional|Do R7 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Candidatos apareceram com os corpos cobertos de óleo e glitter dourado Reprodução/tintuconline

Um concurso de beleza sofreu duras críticas do público por causa da aparência dos concorrentes. Os 10 principais candidatos ao título de Mister Majestic Camboja 2025 foram considerados “fora do padrão”.

Usuários nas redes sociais reclamaram que os candidatos não eram belos, como se esperaria em uma competição do tipo. Fotos dos concorrentes a mister logo viralizaram para reforçar essa impressão.

A página do concurso nas redes sociais exibiu imagens de homens posando sem camisa, com seus corpos cobertos de óleo e glitter dourado. Muitos candidatos não possuem corpo atlético ou músculos definidos. “A aparência dos concorrentes é ainda pior do que o padrão usual”, escreveu um site de notícias do Vietnã.

Quando posaram em trajes de gala, a impressão não melhorou. “Seus figurinos não são nem um pouco preparados”, apontou o site.

‌



Lai Thai (no alto, à esq.) é o favorito para ser o Mister Majestic Camboja 2025 Reprodução/tintuconline

Segundo a mídia local, quem deve vencer o concurso é o candidato Lai Thai, que sofre de estrabismo. Ele recebeu a maioria dos votos até agora e apareceu em campanhas publicitárias do patrocinador do concurso. Se for o vencedor, Lai Thai vai representar o Camboja em um concurso internacional de beleza ainda este ano.

Após as críticas, os organizadores disseram que o concurso não foca apenas na beleza física, mas também no talento e na confiança dos candidatos.

‌



Independente do vencedor, o concurso já é considerado bem-sucedido por ter conseguido atrair a atenção do público, tanto nacional quanto internacional. A polêmica sobre a qualidade dos concorrentes fez a competição ser mais mencionado e aumentou o reconhecimento do Mister Majestic Camboja.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5