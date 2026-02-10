Logo R7.com
Apresentadora de TV faz novo apelo para tentar encontrar mãe desaparecida há nove dias

Nancy Guthrie, de 84 anos, foi vista pelo última vez em 31 de janeiro; suposto bilhete de sequestradores exige R$ 30 milhões pelo resgate

Hora News|Do R7

A apresentadora de TV dos Estados Unidos Savannah Guthrie fez um novo apelo para tentar encontrar a mãe, que está desaparecida há nove dias. Savannah afirma que a família vive um “momento de desespero”. Um suposto bilhete de resgate exigia cerca de R$ 30 milhões, mas o prazo para o pagamento expirou.

Segundo as autoridades, a mensagem foi enviada a veículos de imprensa, não diretamente à família. A polícia investiga se o pedido era falso. As buscas continuam, e as autoridades oferecem recompensa por informações que levem ao paradeiro de Nancy Gutherie, de 84 anos, vista pela última vez em 31 de janeiro.

