Apresentadora de TV faz novo apelo para tentar encontrar mãe desaparecida há nove dias

A apresentadora de TV dos Estados Unidos Savannah Guthrie fez um novo apelo para tentar encontrar a mãe, que está desaparecida há nove dias . Savannah afirma que a família vive um “momento de desespero”. Um suposto bilhete de resgate exigia cerca de R$ 30 milhões , mas o prazo para o pagamento expirou.



Segundo as autoridades, a mensagem foi enviada a veículos de imprensa, não diretamente à família. A polícia investiga se o pedido era falso. As buscas continuam, e as autoridades oferecem recompensa por informações que levem ao paradeiro de Nancy Gutherie , de 84 anos, vista pela última vez em 31 de janeiro.



