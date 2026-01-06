Logo R7.com
Presidente da Venezuela anuncia criação de comissão para proteger economia

Em reunião nesta terça-feira (6), Delcy Rodriguez convocou os venezuelanos a continuar trabalhando

Internacional|Do R7

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, anunciou a criação de comissão para proteger economia diante dos ataques dos Estados Unidos

