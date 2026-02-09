Brinquedo despenca e mata uma pessoa em parque de diversões na Índia

Um grave acidente com um brinquedo em um parque de diversões da Índia matou uma pessoa e deixou outras 13 feridas. A atração despencou durante uma manobra. Investigações foram abertas pelas autoridades.



