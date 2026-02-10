Vídeo: caminhão betoneira tomba em lago nas Filipinas

Um caminhão betoneira tombou após o solo ceder sob as rodas traseiras em um lago nas Filipinas. O veículo perdeu o equilíbrio e caiu sobre a água. O ajudante tentou escapar, caiu com o veículo e depois saltou no lago. Não é possível ver no vídeo, mas o motorista também conseguiu escapar ileso.



