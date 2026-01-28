Artemis II: conheça a espaçonave Orion, que levará os astronautas à Lua
Forte nevasca que atinge o Japão fez ao menos dez vítimas nos últimos sete dias
Acúmulo de neve chegou a 4 metros de altura; vários voos foram cancelados
Jovem do interior de SP diz que vai passar férias na Espanha e morre em combate na guerra da Ucrânia
Felipe de Almeida Borges, natural de Santa Fé do Sul (SP), teria sido atraído por proposta vantajosa de salário
Caminhoneiro causa engavetamento após não ver o trânsito parado em rodovia na China
Com a batida, um caminhão tombou e outros veículos foram atingidos; vítimas tiveram apenas ferimentos leves
Motorista resgata crianças que caminhavam sozinhas pela pista em avenida na Flórida; veja vídeo
Após a intervenção, o condutor iniciou a busca pelos responsáveis dos menores, que não haviam percebido a saída deles de casa
Carro desgovernado quase atropela grupo de amigos; assista
Carro cruzou avenida, bateu em moto estacionada e só parou ao atingir parede de restaurante
Esquiadores são arrastados por avalanche nas montanhas do Colorado, nos EUA; veja vídeo
Imagens registraram o momento em que a massa de neve avançou após uma manobra arriscada dos atletas
Maior ataque russo em 2026 mata ao menos quatro pessoas na Ucrânia
Ofensiva também derrubou a energia elétrica em diversos pontos de Kiev
Ataque russo com mísseis hipersônicos deixa ao menos quatro mortos na Ucrânia
Armamento é capaz de atingir dez vezes a velocidade do som e escapar de sistemas de defesa
Zoológico de Londres realiza tradicional contagem de animais
Local completa 200 anos em 2026 e registrou mais de 8.000 animais vivendo por lá
Presidente da Venezuela anuncia criação de comissão para proteger economia
Em reunião nesta terça-feira (6), Delcy Rodriguez convocou os venezuelanos a continuar trabalhando
Ataque russo com drones em hospital da Ucrânia deixa uma pessoa morta e três feridas
Bombeiros retiraram 25 pacientes às pressas; Zelensky pediu aos países aliados maior acesso a sistemas de defesa anti-aéreos
Remadores interrompem prova para salvar tartaruga gigante
Animal estava preso em uma rede de pesca durante um dos maiores desafios de resistência do mundo
Incêndio atinge igreja histórica em Amsterdã, na Holanda
Testemunha relata experiência "horrível" ao ver o monumento queimar
Jovem revela como sobreviveu a incêndio em bar na Suíça
Cerca de 40 pessoas morreram e 115 ficaram feridas na tragédia