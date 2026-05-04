Avião bate em caminhão e poste de iluminação ao pousar em aeroporto, nos EUA
Voo 169 da United vinha de Veneza, Itália, transportando mais de 200 passageiros e 10 tripulantes
Um voo da United Airlines que pousava no Aeroporto Internacional Newark Liberty atingiu um poste de iluminação e um caminhão em uma rodovia próxima, no domingo (3), ferindo o motorista do caminhão, de acordo com a Polícia Estadual de Nova Jersey.
O voo 169 da United vinha de Veneza, Itália, transportando mais de 200 passageiros e 10 tripulantes. O avião, um Boeing 767, estava a mais de 160 milhas por hora (cerca de 260 km/h) quando sobrevoou a New Jersey Turnpike, logo fora do aeroporto, segundo o site de monitoramento de voos Flightradar24.
Ninguém a bordo do voo ficou ferido, e o avião pousou normalmente, informou a United em comunicado.
Uma investigação preliminar mostra que um pneu do trem de pouso e a parte inferior da aeronave “colidiram com um poste e um caminhão. O poste, então, atingiu um Jeep”, disse o porta-voz da Polícia Estadual de Nova Jersey, SFC Charles Marchan, em comunicado.
“O motorista do caminhão sofreu ferimentos sem risco de vida e foi levado a um hospital da região.”
Um vídeo de câmera veicular do caminhão mostrou o motorista trafegando pela estrada enquanto o som dos motores do avião ficava mais alto. De repente, os pneus do trem de pouso atingiram o caminhão, sacudindo-o e lançando estilhaços de vidro.
O motorista do caminhão, Warren Boardley, de Baltimore, seguia para o norte na rodovia para entregar produtos de panificação em um depósito do aeroporto de Newark quando o incidente ocorreu, disse Chuck Paterakis, vice-presidente sênior de transporte da Schmidt Bakery e co-proprietário da H&S Family of Bakeries, à CNN Internacional.
Boardley sofreu cortes no braço por causa do vidro quebrado, mas não teve ferimentos graves e conseguiu parar o veículo com segurança, segundo Paterakis, que acrescentou que ele deveria receber alta do hospital ainda na noite de domingo.
Patrick Oyulu dirigia na rodovia quando viu o avião voando baixo e sentiu uma forte rajada de vento passar sobre ele.
“Ele estava vindo diretamente na frente do caminhão… eu só vi fumaça e destroços”, disse à CNN Internacional. “Acho que (o caminhão) tentou desviar ou algo assim, mas eles ficaram encurralados.”
Os pilotos e o controle de tráfego aéreo aparentemente não perceberam que o avião havia atingido o poste ao pousar, de acordo com gravações das comunicações captadas pelo LiveATC.net.
O Boeing 767 recebeu instruções para taxiar até o portão enquanto outras aeronaves continuavam pousando na mesma pista.
Controladores de tráfego aéreo relataram “um buraco na lateral do avião” a um veículo de operações que se preparava para inspecionar a pista cerca de meia hora após o pouso, segundo outra gravação do LiveATC.net.
Questionada sobre as gravações, a United disse à CNN Internacional que sua equipe de manutenção estava avaliando os danos à aeronave e prometeu “uma investigação rigorosa de segurança de voo sobre o incidente.”
“A aeronave pousou com segurança, taxiou até o portão normalmente e nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido”, afirmou a United, acrescentando que a tripulação foi retirada de serviço como parte da investigação.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA enviará um investigador a Newark e analisará o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo como parte da investigação, informou a agência.
A pista 29, onde o avião pousou, começa a menos de 120 metros da borda da movimentada New Jersey Turnpike. Nem sempre é utilizada, mas, quando as condições de vento são favoráveis, pode receber diversos pousos, o que pode surpreender motoristas à medida que os aviões passam em baixa altitude sobre a rodovia.
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