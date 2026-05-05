Hantavírus: turista que viajou em 'navio infectado' mostra interior e revela limpeza impecável
Em passeio em dezembro, viajante disse que 'não teve problemas com sujeira' e que cabines e banheiros eram limpos diariamente
Um passageiro que já viajou no Hondius, o navio de cruzeiro atualmente afetado por um surto de hantavírus, compartilhou com a Reuters, na terça-feira (5), um vídeo que gravou dentro do navio durante um passeio que fez em dezembro do ano passado.
Cerca de 150 pessoas estão presas no Hondius, que transportava principalmente passageiros britânicos, americanos e espanhóis em um cruzeiro de luxo que partiu do extremo sul da Argentina no final de março. O cruzeiro visitou a península Antártica, a Geórgia do Sul e Tristão da Cunha — algumas das ilhas mais remotas do planeta.
Um casal holandês e um cidadão alemão morreram, enquanto um cidadão britânico foi retirado do navio e está em terapia intensiva na África do Sul, disseram as autoridades. Outros três casos suspeitos afetam pessoas que ainda estão a bordo, uma das quais apresenta febre leve.
Robert Vagueiro, que fez a viagem em dezembro, disse que não teve "nenhum problema com a limpeza" a bordo, acrescentando por e-mail: "As cabines e seus banheiros eram limpos diariamente, e os lençóis e toalhas eram trocados regularmente. As áreas comuns também estavam muito limpas, especialmente considerando a grande circulação de pessoas nesses locais."
A Reuters verificou a identidade da embarcação a partir de suas características externas, nome no navio, sala de jantar, biblioteca e cabine, que coincidiram com imagens de arquivo do MV Hondius. A data da gravação do vídeo foi confirmada por meio de vídeos que o passageiro publicou em dezembro de 2025, nos quais aparecia a bordo. A programação da embarcação também mostra que ela estava em viagem em dezembro de 2025.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta terça-feira que suspeita de uma rara transmissão de pessoa para pessoa entre contatos próximos a bordo de um navio de cruzeiro de luxo atingido por sete casos confirmados ou suspeitos de hantavírus.
As imagens são da agência Reuters.
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