Hantavírus: turista que viajou em 'navio infectado' mostra interior e revela limpeza impecável

Um passageiro que já viajou no Hondius, o navio de cruzeiro atualmente afetado por um surto de hantavírus, compartilhou com a Reuters, na terça-feira (5), um vídeo que gravou dentro do navio durante um passeio que fez em dezembro do ano passado.

Cerca de 150 pessoas estão presas no Hondius , que transportava principalmente passageiros britânicos, americanos e espanhóis em um cruzeiro de luxo que partiu do extremo sul da Argentina no final de março. O cruzeiro visitou a península Antártica, a Geórgia do Sul e Tristão da Cunha — algumas das ilhas mais remotas do planeta.

Um casal holandês e um cidadão alemão morreram , enquanto um cidadão britânico foi retirado do navio e está em terapia intensiva na África do Sul, disseram as autoridades. Outros três casos suspeitos afetam pessoas que ainda estão a bordo, uma das quais apresenta febre leve.

Robert Vagueiro, que fez a viagem em dezembro, disse que não teve "nenhum problema com a limpeza" a bordo, acrescentando por e-mail: "As cabines e seus banheiros eram limpos diariamente, e os lençóis e toalhas eram trocados regularmente. As áreas comuns também estavam muito limpas, especialmente considerando a grande circulação de pessoas nesses locais."

A Reuters verificou a identidade da embarcação a partir de suas características externas, nome no navio, sala de jantar, biblioteca e cabine, que coincidiram com imagens de arquivo do MV Hondius. A data da gravação do vídeo foi confirmada por meio de vídeos que o passageiro publicou em dezembro de 2025, nos quais aparecia a bordo. A programação da embarcação também mostra que ela estava em viagem em dezembro de 2025.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta terça-feira que suspeita de uma rara transmissão de pessoa para pessoa entre contatos próximos a bordo de um navio de cruzeiro de luxo atingido por sete casos confirmados ou suspeitos de hantavírus.

As imagens são da agência Reuters.