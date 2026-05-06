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Reação da natureza: vulcão explode e dispara lava a 200 metros de altura no Havaí

Kilauea está ativo e registra seguidas erupções e, da última vez, 'coluna de fogo' chegou a durar quase 9 horas sem parar

Internacional|Do R7

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Nas últimas décadas, as erupções no topo se concentram na cratera Halemaʻumaʻu, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos). A partir de 2008, um lago de lava se formou em Halemaʻumaʻu, onde permaneceu por 10 anos. Secou durante o colapso da caldeira em 2018.

Este lago foi substituído por outro, que durou um ano e meio. Por sua vez, foi destruído durante a erupção de dezembro de 2020.

Desde então, ocorreram múltiplas erupções em Halemaʻumaʻu, sendo que a atual erupção em fontes de lava ocorreu em 23 de abril de 2026. Na última vez, a duração da coluna de lava chegou a 8 horas e 30 minutos.

As imagens são da Reuters.

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