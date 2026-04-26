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Trump é retirado de jantar após barulho de tiros; veja vídeo

Imagem mostra a retirada do presidente dos EUA

Internacional|Do R7

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O presidente Donald Trump foi retirado de jantar dentro do
Washington Hilton Hotel, em Washington DC (EUA), após barulho de tiros no evento anual da imprensa na noite deste sábado (25). Após a retirada, Trump postou texto afirmando que o atirador havia sido preso.

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