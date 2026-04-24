Lanchas com metralhadoras e efeito-surpresa: Irã toma assim os navios no estreito de Ormuz
Apenas cinco embarcações de carga cruzaram o corredor marítimo nas últimas 24 horas, uma vez que, em um dia normal, 130 passam
A TV estatal do regime dos aiatolás mostrou a apreensão do MSC Francesca, com bandeira do Panamá, e Epaminondas, da Libéria. O uso da violência faz parte das operações para confiscar embarcações no estreito de Ormuz.
O Marine Traffic, um sistema de rastreamento de navegação marítima, mostrou que, nas últimas 24 horas, só cinco navios cruzaram o estreito. Para comparar, cerca de 130 passavam por dia antes da guerra.
Entre os navios que passaram, está um petroleiro iraniano. Mas nenhum dos enormes superpetroleiros que normalmente abastecem os mercados globais de energia conseguiu avançar.
A empresa de transporte marítimo de contêineres Hapag-Lloyd também informou que um de seus navios cruzou o estreito, sem fornecer detalhes.
Os Estados Unidos ainda não encontraram uma maneira de reabrir o estreito, bloqueado pelo Irã para quase todos os navios, com exceção dos seus, desde o início da guerra, há oito semanas.
O Irã demonstrou seu controle esta semana ao apreender estes dois enormes navios de carga na região.
Trump impôs um bloqueio separado à navegação iraniana na semana passada, com forças americanas abordando vários navios iranianos em águas internacionais. O Irã afirma que não reabrirá o estreito até que Trump suspenda o bloqueio.
O Irã lançou mais minas no estreito de Ormuz no início desta semana, disse o repórter da Axios, Barak Ravid, na sexta-feira, pouco depois de o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ter afirmado que as tentativas de colocar mais minas seriam uma violação do cessar-fogo.
As imagens são da Reuters.
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