Socorristas se emocionam após encontrar desaparecidos em caverna no Laos; veja imagens
Sete pessoas entraram na caverna na semana passada em busca de ouro, mas acabaram presas no local
Os socorristas laosianos e tailandeses que encontraram cinco pessoas que ficaram presas em uma caverna no Laos por cerca de uma semana, nesta quarta-feira (27), celebraram o feito e se emocionaram do lado de fora da caverna, enquanto continuam as buscas por outras duas pessoas que seguem desaparecidas.
Segundo um grupo de voluntários local e a agência de notícias estatal Lao Phattha News, os sete cidadãos laosianos entraram na caverna na província de Xaisomboun na semana passada em busca de ouro, mas fortes chuvas e um deslizamento de terra bloquearam sua saída.
A Reuters conseguiu confirmar a localização a partir do oleoduto, das rochas e da vegetação, que coincidiram com outros vídeos publicados nas redes sociais mostrando a equipe de resgate na superfície.
O capacete laranja usado por um dos socorristas e os uniformes dos outros homens correspondiam a vídeos publicados nas redes sociais mostrando a equipe de resgate. As características faciais e o cabelo dos vários membros da equipe de resgate correspondiam a imagens de arquivo deles.
O canal estatal Lao Phattana News confirmou a atuação da equipe de resgate tailandesa na caverna. A data em que os vídeos foram gravados foi confirmada à Reuters pela própria equipe de resgate tailandesa.
Últimas
Tempestade de granizo deixa carros destruídos nos Estados Unidos; veja o vídeo
Alguns motoristas tiveram ferimentos leves durante o temporal; pedras de gelo tinham o tamanho de bolas de golfe
Barra de 145 kg cai sobre homem e quase esmaga seu pescoço durante treino em academia
Apesar do susto, o rapaz conseguiu rolar para o lado e escapar com apenas ferimentos leves
Caminhão carregado com tijolos tomba e por pouco não esmaga homem
Motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva; carga se espalhou pela via
Galinha impressiona ao sair ilesa em meio a forte vendaval na China; veja o vídeo
Ave sobrevive após ser atingida por uma placa de metal durante uma rajada de vento
Forte ventania arrasta barracas e assusta funcionários em feira popular na China
Mudança brusca no tempo assustou quem estava no local; funcionários correram para se proteger
Reação da natureza: vulcão explode e dispara lava a 200 metros de altura no Havaí
Kilauea está ativo e registra seguidas erupções e, da última vez, 'coluna de fogo' chegou a durar quase 9 horas sem parar
Hantavírus: turista que viajou em 'navio infectado' mostra interior e revela limpeza impecável
Em passeio em dezembro, viajante disse que 'não teve problemas com sujeira' e que cabines e banheiros eram limpos diariamente
Avião bate em caminhão e poste de iluminação ao pousar em aeroporto, nos EUA
Voo 169 da United vinha de Veneza, Itália, transportando mais de 200 passageiros e 10 tripulantes
Tenda de casamento coletivo 'voa' pelos ares durante tempestade de areia
Forte ventania provocou um verdadeiro caos na festa, fazendo com que os convidados corressem para se proteger
Cidade fica quase submersa após temporal na China
Diversos carros ficaram presos em áreas completamente inundadas; região está em estado de emergência
Menino entra em panela durante brincadeira e acaba ficando preso
Família precisou acionar os bombeiros para resgatar a criança
Outro ângulo: testemunha registra retirada às pressas de Trump, Marco Rubio e RFK Jr. após tiros
Imagens gravadas de uma mesa detalham como seguranças agiram para salvar presidente, secretário de Estado dos EUA e secretário de Saúde
Trump é retirado de jantar após barulho de tiros; veja vídeo
Imagem mostra a retirada do presidente dos EUA
Vídeo mostra momento em que drone russo é abatido na Ucrânia
Rússia utilizou uma frota de 619 drones e 47 mísseis em operações durante a noite de sábado (25)