Socorristas se emocionam após encontrar desaparecidos em caverna no Laos; veja imagens

Os socorristas laosianos e tailandeses que encontraram cinco pessoas que ficaram presas em uma caverna no Laos por cerca de uma semana, nesta quarta-feira (27), celebraram o feito e se emocionaram do lado de fora da caverna, enquanto continuam as buscas por outras duas pessoas que seguem desaparecidas.

Segundo um grupo de voluntários local e a agência de notícias estatal Lao Phattha News, os sete cidadãos laosianos entraram na caverna na província de Xaisomboun na semana passada em busca de ouro, mas fortes chuvas e um deslizamento de terra bloquearam sua saída.

A Reuters conseguiu confirmar a localização a partir do oleoduto, das rochas e da vegetação, que coincidiram com outros vídeos publicados nas redes sociais mostrando a equipe de resgate na superfície.

O capacete laranja usado por um dos socorristas e os uniformes dos outros homens correspondiam a vídeos publicados nas redes sociais mostrando a equipe de resgate. As características faciais e o cabelo dos vários membros da equipe de resgate correspondiam a imagens de arquivo deles.

O canal estatal Lao Phattana News confirmou a atuação da equipe de resgate tailandesa na caverna. A data em que os vídeos foram gravados foi confirmada à Reuters pela própria equipe de resgate tailandesa.