Veja o momento em que foguete da Blue Origin explode durante teste em solo

Um foguete New Glenn da Blue Origin apresentou uma anomalia durante um teste em solo conhecido como "hotfire" na quinta-feira (28), informou a empresa no canal X.

Um vídeo gravado na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, na noite de quinta-feira, parece mostrar um foguete explodindo em sua plataforma de lançamento.

“Todos os funcionários estão contabilizados e em segurança”, disse Jeff Bezos, fundador da Blue Origin, em uma publicação separada no LinkedIn. “É muito cedo para saber a causa raiz, mas já estamos trabalhando para encontrá-la. Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for necessário e voltar a voar. Vale a pena.”

A empresa anunciou no início desta semana os planos do foguete New Glenn de retornar aos voos, após uma falha durante o terceiro voo do foguete, em 19 de abril, que motivou uma investigação da Administração Federal de Aviação (FAA).

Durante a missão de abril, o primeiro estágio do foguete pousou com sucesso em uma balsa marítima, mas a parte superior, ou segundo estágio, não conseguiu colocar sua carga útil — o satélite BlueBird 7 da AST SpaceMobile — em uma órbita segura.

A quarta missão do New Glenn tinha como objetivo transportar 48 satélites para se juntarem à constelação de banda larga Leo da Amazon.

"A FAA está ciente de que o veículo New Glenn da Blue Origin apresentou uma anomalia durante um teste estático de ignição na plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, Flórida, por volta das 21h, horário local, em 28 de maio", disse a agência em um comunicado à CNN Internacional.

"Este teste não estava dentro do escopo das atividades licenciadas pela FAA. Não houve impacto no tráfego aéreo. Entre em contato com a Blue Origin para obter mais informações."

A Blue Origin não respondeu imediatamente a um pedido de comentários adicionais.

“A Nasa está ciente da anomalia ocorrida esta noite no Complexo de Lançamento 36, envolvendo o foguete New Glenn da Blue Origin na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral”, disse o chefe da Nasa, Jared Isaacman, na quinta-feira.

“Os voos espaciais são implacáveis ​​e o desenvolvimento de novas capacidades de lançamento de cargas pesadas é extremamente difícil. Trabalharemos com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar os impactos nas missões a curto prazo e retomar os lançamentos de foguetes.”

Busca pela causa da explosão

De acordo com um comunicado divulgado pela Força Espacial dos EUA, os responsáveis ​​pelo campo de testes estão coordenando com a Blue Origin e seus parceiros para determinar a causa exata da anomalia.

“O Campo de Testes Leste serve como uma área de testes e treinamento do Departamento de Defesa, apoiando atividades críticas de desenvolvimento, teste, avaliação e lançamento que promovem a segurança nacional e as capacidades espaciais”, segundo o comunicado.

“Essas operações frequentemente envolvem sistemas em desenvolvimento e tecnologias emergentes, e a natureza desses testes acarreta riscos inerentes, incluindo o potencial para anomalias.”

Altos e baixos de New Glenn

O voo inaugural do New Glenn — o primeiro foguete orbital da Blue Origin — em 16 de janeiro de 2025, foi considerado um sucesso. No entanto, a empresa não atingiu sua meta adicional de guiar o primeiro estágio do foguete de volta a um pouso seguro em uma plataforma marítima após a decolagem. Posteriormente, a empresa atribuiu a falha na tentativa de recuperação a problemas na ignição dos motores.

Essa manobra de pouso, projetada para permitir que a Blue Origin reforme e reutilize os propulsores de foguete — assim como a SpaceX faz com seus foguetes Falcon — tem como objetivo economizar dinheiro e reduzir o custo dos lançamentos.

Se o New Glenn obtiver sucesso consistente com a reutilização dessa forma, poderá potencialmente diminuir a dominância da SpaceX no setor.

A Blue Origin passou 10 meses aprimorando o veículo para garantir um pouso bem-sucedido do foguete propulsor, e o segundo lançamento do New Glenn, em novembro de 2025, aparentemente ocorreu sem problemas. O foguete pousou em segurança e o voo também enviou uma carga útil importante, uma missão histórica da Nasa chamada Escapade, em sua jornada sinuosa até Marte.

A empresa comemorou o pouso do foguete propulsor após o terceiro voo do New Glenn em abril, mas o CEO da Blue Origin, Dave Limp, reconheceu em uma publicação no X que perder o satélite da AST SpaceMobile foi tudo menos ideal.

“Embora estejamos satisfeitos com a recuperação nominal do foguete propulsor, claramente não cumprimos a missão que nosso cliente desejava e que nossa equipe esperava”, publicou Limp na época. “Os dados preliminares sugerem que, em nossa segunda queima do GS2, um dos motores BE-3U não produziu empuxo suficiente para atingirmos a órbita alvo.”

Ambições lunares da Blue Origin

Em janeiro, a Blue Origin anunciou a suspensão dos voos de seu foguete de turismo espacial, conhecido como New Shepard, por dois anos, para se concentrar no desenvolvimento de módulos de pouso lunar tripulados. O New Shepard vinha realizando voos de 10 minutos, levando celebridades, convidados especiais e aventureiros ricos à beira do espaço desde 2021.

Tanto a empresa de Bezos quanto a SpaceX possuem contratos com a Nasa para desenvolver veículos capazes de transportar astronautas do espaço até a superfície da Lua para o programa Artemis.

A SpaceX planeja usar o Starship — um sistema de foguete gigantesco que o CEO Elon Musk originalmente projetou para viagens a Marte — para essa tarefa, e espera-se que ele realize as primeiras tentativas de pouso humano nos planos da Nasa. No entanto, o Starship ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e, nos últimos dois anos, protótipos explodiram durante breves voos de teste suborbitais.

Enquanto isso, a Blue Origin está construindo um módulo de pouso lunar que se assemelha mais a um veículo tradicional do tipo Apollo. Mas a empresa ainda não realizou um voo de teste. Esperava-se que uma versão menor e não tripulada do módulo de pouso fosse lançada à Lua em um foguete New Glenn ainda este ano.

Em outubro, quando também atuava como administrador interino da Nasa, o secretário de Transportes, Sean Duffy, emitiu alertas às empresas concorrentes: ele indicou que a Nasa poderia usar o módulo de pouso da Blue Origin para retornar humanos à Lua já em 2028, caso o módulo da SpaceX estivesse muito atrasado.

“Se a SpaceX estiver atrasada, mas a Blue Origin conseguir fazer isso antes, ótimo para a Blue Origin”, disse Duffy ao programa “Squawk Box” da CNBC em outubro. “Mas não vamos esperar por uma única empresa. Vamos impulsionar isso e vencer a segunda corrida espacial contra os chineses.”

Dado que os responsáveis ​​pela supervisão se mostraram céticos quanto à possibilidade de qualquer um dos módulos de pouso estar pronto para um pouso lunar em 2028, resta saber se algum dos veículos estará pronto para completar uma missão de teste tripulada em órbita baixa da Terra no próximo ano, como espera o administrador da Nasa, Isaacman.

Não está claro como a anomalia da noite de quinta-feira afetará as ambições lunares da Blue Origin no futuro.

“Forneceremos informações sobre quaisquer impactos nos programas Artemis e da Base Lunar assim que estiverem disponíveis”, disse Isaacman em sua postagem na noite de quinta-feira.