Vulcão entra em erupção, cria coluna de fumaça de quase 5 km e provoca caos aéreo no Japão

Um vulcão na ilha ocidental japonesa Kyushu entrou em erupção várias vezes neste domingo (16) e lançou uma coluna de fumaça e cinzas a até 4,4 km de altura. Dezenas de voos foram cancelados em função do risco de acidentes.

O vulcão, chamado Sakurajima e localizado no sul de Kyushu, perto da cidade de Kagoshima, entrou em erupção por volta da 1h da manhã (horário local), informou a JMA (Agência Meteorológica do Japão). Houve mais duas erupções por volta das 2h30 e 8h50.

Esta é a primeira erupção a atingir 4 km ou mais de altura em quase 13 meses, segundo a agência de notícias Kyodo. A mídia local também informou que 30 voos, entre partidas e chegadas, do Aeroporto de Kagoshima foram cancelados devido à queda de cinzas e outros motivos relacionados.

Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão, e erupções de diferentes níveis ocorrem regularmente. Em 2019, a montanha lançou cinzas a uma altura de até 5,5 km.

As imagens são da agência Reuters.