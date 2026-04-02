Passageiro em voo captura o lançamento lunar da missão Artemis 2 da Nasa
Lançamento foi um ato de abertura para missões subsequentes, segundo administrador da Nasa
O lançamento da Artemis 2 da Nasa na Flórida foi registrado em vídeo por um passageiro em um voo comercial da Costa Rica para Atlanta, Geórgia, na quarta-feira (1).
A Reuters verificou a localização a partir do traçado do rio e das pontes vistas no vídeo, que coincidiram com imagens de satélite da área. A data em que o vídeo foi gravado foi verificada pelos metadados do arquivo original.
Dados de rastreamento de voo confirmaram que a aeronave estava sobre a Flórida, dentro do campo de visão do local de lançamento, no momento em que o vídeo foi gravado.
Quatro astronautas decolaram da Flórida na quarta-feira na missão Artemis 2 da Nasa, uma viagem de alto risco ao redor da Lua que marca o passo mais ousado dos Estados Unidos até agora em direção ao retorno de seres humanos à superfície lunar no final desta década, em uma corrida com a China.
O foguete SLS (Sistema de Lançamento Espacial) da Nasa, encimado por sua cápsula de tripulação Orion, ganhou vida pouco antes do pôr do sol no Centro Espacial Kennedy da agência em Cabo Canaveral, Flórida, transportando sua tripulação de estreia — três astronautas dos EUA e um astronauta canadense — para a órbita da Terra.
O veículo espacial de aproximadamente 98 metros de altura rugiu em direção ao céu limpo, deixando uma coluna imensa de vapor branco e espesso.
O administrador da Nasa, Jared Isaacman, disse que o lançamento foi um ato de abertura para missões subsequentes que incluiriam a construção de uma base lunar para apoiar a "presença duradoura que estamos tentando criar na superfície".
Se a missão prosseguir conforme o planejado, a tripulação composta pelos astronautas da Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além do astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen, voará ao redor da Lua e retornará em sua expedição de quase 10 dias, testando as capacidades da espaçonave enquanto se aventuram mais fundo no espaço do que os humanos jamais foram.
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