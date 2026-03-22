Defesa aérea do Irã anuncia que atingiu caça 'F-15 inimigo' com míssil Imprensa da ditadura dos aiatolás informou que um disparo a partir do solo conseguiu alvejar aeronave neste domingo (22)

Internacional|Do R7 22/03/2026 - 10h13 (Atualizado em 22/03/2026 - 10h24 ) X (Twitter)

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