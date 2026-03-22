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Defesa aérea do Irã anuncia que atingiu caça 'F-15 inimigo' com míssil

Imprensa da ditadura dos aiatolás informou que um disparo a partir do solo conseguiu alvejar aeronave neste domingo (22)

Internacional|Do R7

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Jato sobrevoava região do estreito de Ormuz quando projétil disparado do território iraniano o atingiu

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