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EUA explodem avião, tanques e lançadores de mísseis do Irã e divulgam imagens

Conflito no Oriente Médio chega ao 34º dia nesta quinta-feira (2)

Internacional|Do R7

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O CentCom (Comando Central dos Estados Unidos) divulgou imagens de ataques aéreos durante a quinta semana de guerra contra o Irã. O conflito no Oriente Médio chega ao seu 34º dia nesta quinta-feira (2). 


Entre as imagens, estão a destruição de um avião de combate em solo, assim como um tanque encravado em uma vala e um veículo lançador de foguetes. 

As imagens são da Reuters e foram divulgadas pelo CentCom (Comando Central dos Estados Unidos).

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