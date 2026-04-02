EUA explodem avião, tanques e lançadores de mísseis do Irã e divulgam imagens

O CentCom (Comando Central dos Estados Unidos ) divulgou imagens de ataques aéreos durante a quinta semana de guerra contra o Irã. O conflito no Oriente Médio chega ao seu 34º dia nesta quinta-feira (2).





As imagens são da Reuters e foram divulgadas pelo CentCom (Comando Central dos Estados Unidos).

Entre as imagens, estão a destruição de um avião de combate em solo, assim como um tanque encravado em uma vala e um veículo lançador de foguetes.