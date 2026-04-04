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Iranianos disparam contra helicópteros dos EUA que procuravam piloto de caça que caiu

Duas aeronaves Blackhawk foram atingidas por disparos vindos do solo, mas conseguiram escapar e sair do espaço aéreo do Irã

Internacional|Do R7

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Helicópteros estavam em missão de busca e salvamento de um piloto de caça F-15 que se ejetou e caiu em solo iraniano

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