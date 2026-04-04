Iranianos disparam contra helicópteros dos EUA que procuravam piloto de caça que caiu Duas aeronaves Blackhawk foram atingidas por disparos vindos do solo, mas conseguiram escapar e sair do espaço aéreo do Irã

Internacional|Do R7 04/04/2026 - 14h22 (Atualizado em 04/04/2026 - 14h31 ) X (Twitter)

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