Celeiro é levado por forte ventania nos Estados Unidos

Um celeiro foi levado por uma forte ventania que atingiu o estado do Missouri, nos Estados Unidos, no domingo (15). Durante o incidente, vários burros se assustaram e tentaram se proteger das correntes de ar, que alcançaram cerca de 80 km por hora. Os animais envolvidos na situação não ficaram feridos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!