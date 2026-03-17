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Celeiro é levado por forte ventania nos Estados Unidos

Fortes correntes de ar assustaram animais em incidente registrado no estado do Missouri

Hora News|Do R7

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Um celeiro foi levado por uma forte ventania que atingiu o estado do Missouri, nos Estados Unidos, no domingo (15). Durante o incidente, vários burros se assustaram e tentaram se proteger das correntes de ar, que alcançaram cerca de 80 km por hora. Os animais envolvidos na situação não ficaram feridos.

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