'Volto logo': promessa de comandante da Air India pode mudar rumo da investigação Sumeet Sabharwal é suspeito de desativar o combustível da aeronave Boeing 787-8 Dreamliner em acidente que matou 260 pessoas Internacional|Bianca Fávero*, do R7 19/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 19/07/2025 - 14h10 )

Na época do acidente, Sabharwal lidava com a morte da mãe e com a recente separação da mulher Divulgação/Air India

As últimas palavras do comandante do voo 171 da Air India, Sumeet Sabharwal, antes de sair de casa, foram uma promessa de retorno, segundo o diário britânico Daily Mail. “Por favor, cuide do papai. Volto em breve”, teria dito ao segurança do condomínio. Horas depois, o Boeing 787 Dreamliner que pilotava caiu em uma área residencial de Ahmedabad, em 12 de junho, matando 260 pessoas.

Sabharwal está sendo investigado por suspeita de ter desligado o sistema de combustível da aeronave. O relatório preliminar do acidente apontou que as alavancas de gasolina dos dois motores foram desativadas manualmente logo após a decolagem. Uma gravação de voz da cabine também revelou um momento de confusão entre o comandante e o copiloto Clive Kunder.

O piloto enfrentava o luto pela morte da mãe, em 2022, e lidava com a separação da mulher. Recentemente, havia se mudado de Déli para Mumbai para ficar mais próximo do pai idoso, de quem cuidava.

Pessoas próximas relatam que sua saúde mental estava fragilizada, mas descartam qualquer conduta incompatível com sua função. Os amigos o descrevem como uma “alma gentil”, incapaz de colocar vidas em risco.

‌



Neil Pais, de 61 anos, ex-companheiro de voo, declarou ao jornal britânico The Telegraph: “Ele era uma das pessoas mais legais com quem você poderia esperar voar”.

No trabalho, Sabharwal era reconhecido pela postura serena e pelo comprometimento. “Sempre foi gentil, respeitoso e humilde. Nunca o vi levantar a voz ou perder a paciência. E, mesmo passando por dificuldades, jamais abriu mão da responsabilidade ou da segurança”, completou Pais.

‌



*Sob supervisão de Raphael Hakime, editor-chefe do R7

