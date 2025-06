Acidente de avião teria um sobrevivente, diz polícia indiana Aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner que fazia o voo AI171, tinha como destino o aeroporto de Londres Gatwick, no Reino Unido Internacional|Do R7 12/06/2025 - 11h40 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h49 ) twitter

Acidente de avião na Índia teria um sobrevivente

Um sobrevivente foi encontrado entre os 242 ocupantes do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira (12) logo após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no estado de Gujarat, oeste da Índia.

A informação foi confirmada por autoridades locais à agência de notícias ANI News e ao canal CNN News18, afiliada da emissora americana na Índia.

O sobrevivente Vishwas Kumar estava na poltrona 11ª, ao lado da saída de emergência. Antes da queda do avião, ele abriu a porta e se jogou da aeronave. Conforme o comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, o sobrevivente está internado.

“A polícia encontrou um sobrevivente no assento 11A. Ele está hospitalizado e em tratamento. Ainda não é possível informar o número de mortes. O número de mortos pode aumentar, já que o voo caiu em uma área residencial”, disse Malik à ANI.

A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner que fazia o voo AI171, tinha como destino o aeroporto de Londres Gatwick, no Reino Unido. O avião decolou de Ahmedabad às 13h39 (horário local) e caiu logo em seguida sobre um prédio que funcionava como alojamento médico, nas proximidades do aeroporto.

Queda após chamado de emergência

Segundo o comissário conjunto de polícia Jaipal Singh Rathore, a queda ocorreu pouco após o piloto emitir um chamado de emergência para a torre de controle — após isso, a comunicação com a aeronave foi interrompida.

Segundo a companhia aérea, estavam a bordo 230 passageiros e 12 tripulantes. Do total de passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Um ex-ministro da região de Gujarat também estaria entre os ocupantes do voo, segundo o jornal India Today.

A Air India confirmou o acidente em nota divulgada nas redes sociais:

“O voo AI171, de Ahmedabad para Londres Gatwick, sofreu um acidente hoje após a decolagem. O voo, que partiu de Ahmedabad às 13h38, transportava 242 passageiros e tripulantes. Os feridos estão sendo levados aos hospitais mais próximos”, informou a empresa.

Eles também criaram um número de linha direta para passageiros, a fim de fornecer mais informações. “A Air India está cooperando integralmente com as autoridades que investigam este incidente, conclui a nota.”

O voo estava sob comando do capitão Sumeet Sabharwal, um tenente-coronel com 8.200 horas de experiência. O copiloto, Clive Kundar, somava 1.100 horas de voo.

Segundo a autoridade de aviação local, uma densa fumaça preta foi vista no local da queda.

