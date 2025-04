YouTuber americano é preso novamente após tentar contato com tribo isolada na Índia Legislação indiana proíbe a aproximação de qualquer pessoa a menos de cinco quilômetros da Ilha Sentinela do Norte Internacional|Do R7 18/04/2025 - 08h36 (Atualizado em 18/04/2025 - 08h36 ) twitter

Investigação revelou que Polyakov já havia tentado interações ilegais com outras tribos indígenas da região Reprodução/Youtube - Neo-Orientalist

Um influenciador digital norte-americano de 24 anos foi novamente detido pelas autoridades indianas nesta quinta-feira (17), após tentar, no fim de março, se aproximar de uma das tribos mais isoladas e protegidas do mundo.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, natural de Scottsdale, no Arizona, foi preso inicialmente em 31 de março, dois dias após desembarcar ilegalmente na Ilha Sentinela do Norte, um território restrito onde vive uma tribo que há milênios evita qualquer contato com o mundo exterior. O influenciador permanece sob custódia e deverá comparecer novamente ao tribunal local em Port Blair, capital do arquipélago, no próximo dia 29 de abril, segundo a polícia local.

Durante a incursão, Polyakov teria deixado uma lata de refrigerante e um coco na praia, numa tentativa de oferecer presentes aos sentineleses. Ele também filmou a ilha e recolheu amostras de areia antes de retornar ao barco, sem conseguir qualquer interação com os nativos.

“Pode até parecer uma aventura, mas é uma violação das leis que protegem populações indígenas isoladas. O contato com forasteiros pode colocar em risco a saúde e a sobrevivência dos sentineleses.”, disse um policial indiano à AP.

‌



A legislação indiana proíbe a aproximação de qualquer pessoa a menos de cinco quilômetros da Ilha Sentinela do Norte. A violação dessas normas pode render até cinco anos de prisão e multa. Os sentineleses vivem em isolamento absoluto e são conhecidos por sua hostilidade a intrusos, utilizando arcos, flechas e lanças para se defender.

Históricos de violência reforçam os riscos. Em 2018, o missionário norte-americano John Allen Chau foi morto a flechadas após tentar evangelizar os moradores da ilha. Em 2006, dois pescadores também foram assassinados ao se aproximarem acidentalmente da costa.

‌



De acordo com a polícia, Polyakov fez uma pesquisa minuciosa sobre as marés e as condições do mar antes da viagem. Ele teria permanecido por cerca de uma hora na praia, assobiando e tentando chamar a atenção dos habitantes, que não responderam.

Ao retornar ao barco, foi avistado por pescadores locais que notificaram as autoridades. Polyakov foi então detido em Port Blair, a mais de 1.200 quilômetros do território continental da Índia.

‌



A Embaixada dos Estados Unidos em Nova Déli confirmou que um funcionário consular visitou o influenciador na prisão. “Estamos monitorando a situação e seguimos comprometidos em oferecer assistência a cidadãos americanos no exterior”, afirmou a embaixada em nota, sem divulgar mais detalhes.

