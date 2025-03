Como é a Ilha das Cobras, local em SP onde maior youtuber do mundo acampou Área, que é proibida para para visitantes, tem uma das maiores concentrações de serpentes venenosas do planeta Internacional|Do R7 30/03/2025 - 16h43 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h43 ) twitter

O influenciador digital Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, passou uma noite na Ilha da Queimada Grande, também chamada de Ilha das Cobras. Localizada no litoral de São Paulo, entre Itanhaém e Peruíbe, a ilha é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta por causa da enorme quantidade de serpentes venenosas que habitam o local.

Conhecido por desafios extremos e produção de conteúdo inusitado, MrBeast visitou cinco dos locais mais letais do mundo, segundo ele mesmo, para um vídeo publicado no YouTube. Entre todas as experiências, o influenciador apontou a Ilha das Cobras como a mais perigosa.

A gravação, que foi ao ar no dia 22 deste mês e já soma mais de 66 milhões de visualizações, mostra o youtuber acampando na ilha e até mesmo participando da captura de serpentes ao lado de cientistas.

A Ilha da Queimada Grande ocupa uma área de 43 hectares e abriga uma das maiores concentrações de cobras do mundo. Estima-se que existam até 15 mil serpentes no local. A que mais predominantemente é a jararaca-ilhoa, uma espécie endêmica cujo veneno é considerado até 20 vezes mais potente que o da jararaca continental. Uma picada pode ser letal em poucas horas.

Como é a Ilha das Cobras, local em SP onde MrBeast, maior youtuber do mundo, acampou por uma noite Reprodução/YouTube/MrBeast

Devido aos riscos e à necessidade de preservação, o desembarque na ilha é restrito e permitido apenas para pesquisadores e jornalistas autorizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Para obter a permissão especial, MrBeast e sua equipe seguiram protocolos de segurança e estiveram acompanhados por especialistas.

A visita do influenciador gerou curiosidade entre seus fãs. Antes da divulgação do vídeo, ele foi visto em Santos, levantando especulações sobre sua passagem pelo Brasil. Dias depois, o ICMBio confirmou a visita dele à ilha.

MrBeast, considerado pela Forbes o maior youtuber do mundo, é famoso por desafios extremos, doações milionárias e conteúdo de entretenimento. Além de seus vídeos no YouTube, ele também apresenta a série “Beast Games”.

