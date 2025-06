Zebra ‘fujona’ é capturada após uma semana de fuga nos EUA Ed, uma zebra de estimação, foi resgatada no Tennessee depois de virar sensação na internet com memes e avistamentos Internacional|Do R7 09/06/2025 - 11h40 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h40 ) twitter

Zebra 'fujona' é capturada após uma semana de fuga nos EUA

Uma zebra de estimação chamada Ed, que fugiu e passou mais de uma semana solta no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, foi capturada no domingo (8), segundo informações da rede CBS News e da agência de notícias Associated Press (AP).

O animal, que se tornou uma sensação na internet, foi encontrado em um pasto perto de um condomínio na comunidade de Christiana, no centro do Tennessee, disse um comunicado divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Rutherford.

Ed foi dada como desaparecida por sua tutora no último dia 31. Desde então, a zebra foi vista correndo por uma rodovia. As autoridades até fecharam a estrada para capturá-la, mas ela conseguiu escapar por uma área arborizada.

Durante a semana, equipes de busca, incluindo drones e cães farejadores, foram mobilizadas para localizar o equídeo, que havia escapado de um rancho após um boi derrubar uma cerca, segundo a tutora, que comprou a zebra de um criador do Texas.

Avistamentos de Ed foram divulgados – e viralizaram – nas redes sociais, incluindo vídeos do animal passeando por um bairro.

A tão esperada captura ocorreu com a ajuda de uma equipe de aviação do Texas. Ed foi envolto em uma rede, com a cabeça para fora, e transportado de helicóptero até um trailer de animais.

Laura Ford, dona da zebra, disse à CBS News que Ed está “seguro e 100% saudável”. “Esta foi uma semana longa e estressante, e estou muito feliz que tenha terminado do jeito que terminou e ninguém se machucou”, declarou.

