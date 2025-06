Urso invade lar de idosos nos Estados Unidos e é afastado por enfermeira Animal entrou no local em busca de comida, assustando moradores; por sorte, ninguém se feriu Internacional|Do R7 07/06/2025 - 12h09 (Atualizado em 07/06/2025 - 12h09 ) twitter

Urso negro ficou cerca de 15 minutos no lar de idosos antes de sair Reprodução de vídeo/WPXI-TV

Um urso negro invadiu um lar de idosos, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira (3). O animal quebrou uma janela pouco depois das 23h e entrou no local procurando por comida.

Charlene Elliot, enfermeira da instituição, foi a primeira a confrontar o visitante inesperado. “Peguei um andador e comecei a bater nele para afastar o urso dos moradores”, contou à CBS News. O medo era que o animal atacasse os idosos.

O urso percorreu os corredores invadindo quartos, chegando a ficar quase cara a cara com um dos residentes. “Ele poderia facilmente machucá-lo com um só golpe”, afirmou Charlene, que pediu para que todos fechassem as portas dos quartos para evitar incidentes maiores.

Funcionários tentaram atrair o animal para fora com lanches, como sanduíches e, por fim, conseguiram expulsar o visitante usando caixas de cereal. A enfermeira disse que a equipe praticamente “domou” o urso para que ele saísse pela porta.

O tempo total da invasão foi de cerca de 15 minutos, sem feridos. Logo em seguida, agentes do controle de animais da Pensilvânia montaram uma armadilha próxima à instituição, utilizando donuts como isca. Na manhã de quarta-feira, eles capturaram o urso e devem realocá-lo em uma área adequada.

O peso do animal foi estimado em 68 quilos. De acordo com os agentes, existem cerca de 18 mil ursos negros no estado. Embora geralmente esses animais tenham medo de humanos, alguns podem se acostumar com a presença de pessoas e serem atraídos por alimentos em residências próximas.

O órgão ressalta que ataques são raros e que a maioria dos ursos busca apenas comida fácil. Eles orientam que, em encontros inesperados, as pessoas devem se proteger e garantir que haja uma saída livre para o animal deixar o local.

A Presbyterian Senior Living, responsável pelo lar de idosos invadido pelo urso, declarou estar “extremamente orgulhosa da rápida reação e dedicação da equipe para garantir a segurança de todos”. Também anunciaram a remoção de comedouros para evitar novos incidentes com animais selvagens.

Charlene Elliot disse que agiu com instinto e que não hesitaria em proteger os moradores, mesmo colocando sua própria vida em risco. “Sinto que fui além pelo bem dos residentes”, concluiu a enfermeira.

