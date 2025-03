Zelensky recebe apoio do primeiro-ministro britânico um dia após discussão com Trump Keir Starmer, abraçou o presidente ucraniano, neste sábado (1º), e disse a ele que tinha o ‘apoio inabalável’ de seu país Internacional|Do Estadão Conteúdo 01/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 01/03/2025 - 18h07 ) twitter

Keir disse que Zelensky tem total apoio em todo o Reino Unido Reprodução/RECORD NEWS

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, abraçou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, neste sábado (1º), e disse a ele que tinha o “apoio inabalável” de seu país, um dia após a discussão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Zelensky chegou ao encontro com Starmer sob gritos de apoio das pessoas que se reuniram do lado de fora do 10 Downing St., onde o premiê britânico o abraçou e conduziu para dentro.

“E, como você ouviu pelos aplausos na rua, você tem total apoio em todo o Reino Unido”, disse Starmer ao líder do país devastado pela guerra. “Estamos com você, com a Ucrânia, pelo tempo que for necessário.”

Zelensky agradeceu a ele e ao povo do Reino Unido por seu apoio e amizade.

A reunião ocorre um dia após uma crise diplomática extraordinária, quando Trump e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, criticaram Zelensky por “não ser grato o suficiente” pelo apoio dos EUA durante um encontro, transmitido ao vivo, no Salão Oval da Casa Branca.

Zelensky estava pronto para assinar um acordo para dar aos EUA acesso às riquezas minerais de seu país enquanto Trump pressiona a Ucrânia a chegar a um acordo para acabar com a guerra com a Rússia. Mas ele deixou a cidade sem assinar nada.

Zelensky tinha programado se encontrar com Starmer neste domingo di 2, antes da cúpula com outros líderes europeus para discutir a Ucrânia e reforçar as defesas em todo o continente. Mas o cronograma para a reunião bilateral foi aparentemente acelerado após a visita do presidente ucraniano a Washington.

Zelensky se encontrará também com o rei Carlos III no domingo antes da cúpula que será realizada em Lancaster House, perto do Palácio de Buckingham. Fonte: Associated Press.