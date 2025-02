'Você não está com as cartas agora', diz Trump a Zelensky durante reunião

Donald Trump e Volodymyr Zelensky se reuniram na Casa Branca nesta sexta-feira (28) para finalizar o acordo de exploração de “terras raras” ucranianas por parte do país norte-americano, mas a reunião não ocorreu como esperado. Os líderes se desentenderam durante o encontro, e Donald Trump alfinetou o presidente ucraniano.



“Não vamos ficar discutindo na frente da mídia dos Estados Unidos. É bom que a população americana veja o que está acontecendo. Você não aparenta estar grato, você não está com as cartas agora. Vocês estão com poucos soldados, aí, você pode dizer: ‘Eu não quero cessar-fogo’. Você precisa ser mais grato, porque você não está com as cartas”, disse o presidente norte-americano.