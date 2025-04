BR-101 em Santa Catarina é liberada após acidente com carreta Explosão de carreta deixou cinco feridos e destruiu mais de 20 veículos Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h29 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h29 ) twitter

Trecho da BR-101 é liberado após carreta pegar fogo e explodir em SC

O trecho da BR-101 na região de Florianópolis, em Santa Catarina, foi reaberto ao tráfego após um acidente envolvendo uma carreta carregada com álcool etílico. O acidente ocorreu no domingo (6), resultando em cinco pessoas feridas com queimaduras e um incêndio que destruiu mais de 20 veículos.

O incidente aconteceu próximo ao quilômetro 233, em Palhoça, levando à interdição completa da via. A liberação ocorreu na manhã desta segunda (7), após os trabalhos de contenção e limpeza do local. As vítimas do acidente foram socorridas e receberam atendimento devido às queimaduras.

