Brasil avança no ranking global da felicidade País ocupa a 36ª posição em relatório da ONU Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h27 )

Brasil sobe oito posições e ocupa 36º lugar no ranking global da felicidade

O relatório anual da ONU sobre felicidade posiciona o Brasil em 36º lugar, um avanço de oito posições em comparação ao ano anterior, destacando-se como o segundo país mais feliz da América do Sul, atrás do Uruguai. Neste levantamento global, a Finlândia lidera pela oitava vez consecutiva, com Dinamarca, Islândia e Suécia nas posições seguintes, enquanto o Afeganistão mantém-se na última colocação.

Os critérios que definem o ranking incluem qualidade de vida, suporte social, liberdade individual, generosidade e ausência de corrupção.

