Câmara aprova prioridade no SUS para pais e cuidadores de filhos atípicos Proposta segue agora para análise no Senado Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto de lei garante atendimento prioritário no SUS a pais e cuidadores de filhos atípicos

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante prioridade no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para pais, mães e cuidadores de filhos com deficiências. Esta prioridade inclui atendimentos psicológicos, consultas de rotina, tratamentos, exames e acesso a medicamentos prescritos. A medida se aplica também a cuidadores e responsáveis legais e agora será enviada ao Senado para análise.

O projeto define pais atípicos como aqueles cujos filhos possuem algum tipo de deficiência, transtorno ou doença que requer cuidados especiais permanentes.

Assista em vídeo - Projeto de lei garante atendimento prioritário no SUS a pais e cuidadores de filhos atípicos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!