Conselho Nacional de Educação define diretrizes para uso de celulares nas escolas Uso de dispositivos digitais em sala de aula será permitido somente para fins pedagógicos Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 12h34 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h34 )

Conselho Nacional de Educação publica resolução com orientações sobre o uso de celulares nas escolas

O Conselho Nacional de Educação, vinculado ao MEC, estabeleceu novas diretrizes sobre o uso de celulares nas escolas. A resolução permite o uso de dispositivos digitais apenas com objetivos pedagógicos e sob supervisão de educadores, respeitando o nível escolar dos alunos.

Sem a devida autorização, o uso de celulares é vetado durante toda a rotina escolar, incluindo intervalos. Para a educação infantil, o uso de telas não é aconselhado, enquanto nos primeiros anos do ensino fundamental deve ser limitado.

Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a utilização dos dispositivos deve ser gradativa. A responsabilidade de decidir onde os aparelhos devem ser guardados durante as aulas é das escolas.

