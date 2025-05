Empresas devem focar na saúde mental dos trabalhadores sob novas diretrizes Norma Regulamentadora nº 1 exige mapeamento de riscos como estresse e assédio Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h21 ) twitter

Empresas passam a avaliar saúde mental no trabalho a partir desta segunda (26)

A partir desta segunda-feira (26), empresas deverão dar mais atenção à saúde mental dos trabalhadores, conforme a nova versão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho. As diretrizes entram em vigor inicialmente em caráter educativo, com multas e sanções previstas apenas a partir de 25 de maio de 2026.

A norma atualizada exige que as empresas mapeiem e gerenciem riscos associados ao estresse, assédio e sobrecarga de trabalho. Entre os anos de 2012 e 2023, a média anual de afastamentos por problemas de saúde mental foi superior a 218 mil casos; em 2024, esse número ultrapassou os 471 mil afastamentos.

